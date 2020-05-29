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Искусство
Культура
2020-05-29T06:45
https://ria.ru/20200529/1572138795.html
Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе Пикассо
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073003_0:138:3068:1865_1036x0_80_0_0_1094144a185338c35809bc9f1bef043c.jpg
РИА Новости

Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе Пикассо

06:45 29.05.2020
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© AFP 2020 / Philip FongКартина Пабло Пикассо "Моряк" на аукционе "Christie's" в Гонконге
Картина Пабло Пикассо Моряк на аукционе Christie's в Гонконге
© AFP 2020 / Philip Fong
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Страховщик Steadfast подал в суд на компанию T.F. Nugent, сотрудник которой повредил автопортрет "Моряк" знаменитого живописца Пабло Пикассо, сообщает Artnet.
В мае 2018 года коллекционер Стив Уинн снял полотно с аукциона Christie’s в Нью-Йорке, после того как сотрудник подрядчика T.F. Nugent, красившего стены в галерее Christie’s, случайно уронил малярный валик и проделал дыру диаметром чуть больше 11 сантиметров в работе Пикассо.
Теперь страховщик требует, чтобы строительная компания возместила ему 18,74 миллиона долларов за свою "небрежность" плюс судебные издержки. В его заявлении говорится, что подрядчик нарушил устное соглашение с Christie’s и "не относился с должной аккуратностью к выполнению своих задач по покраске помещений галереи".
До инцидента Уинн рассчитывал продать картину Пикассо не меньше, чем за 70 миллионов долларов.
Christie’s заплатил за реставрацию ее фрагмента чуть больше 487 тысяч долларов.
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Компания Steadfast наняла двух экспертов, чтобы они оценили, как сказалось повреждение на стоимости картины 1943 года. По их мнению, работа, которая изначально могла стоить около 100 миллионов долларов, после этого случая стала на 20% (или 20 миллионов) дешевле.
На основании этих цифр Christie’s договорился с компаний Уинна – Sierre Fine Art – о выплате ей 18,74 миллионов долларов. Эти деньги возместил аукционному дому страховщик.
Это не первое происшествие с принадлежащими Стиву Уинну работами Пикассо. Так в 2006 году он сам случайно проткнул локтем полотно "Сон", которое намеревался продать за 139 миллионов долларов.
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