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РИА Наука
2020-05-29T08:05
https://ria.ru/20200529/1572138689.html
Нездоровая стройность. Ученые предупредили об опасности скрытого жира
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РИА Новости

Нездоровая стройность. Ученые предупредили об опасности скрытого жира

08:00 29.05.2020 (обновлено: 08:05 29.05.2020)
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© Depositphotos / motortionМужчина знакомится с женщиной
Мужчина знакомится с женщиной
© Depositphotos / motortion
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. У людей с нормальным индексом массы в организме может скапливаться избыток белого жира. Внешне они не выглядят полными, однако объем талии превышает норму. Ученые называют это скрытым ожирением. Чем оно опасно — в материале РИА Новости.

Стройный — не значит здоровый

Индекс массы тела (ИМТ) — один из основных параметров здоровья человека, показывающий, насколько вес соответствует росту. Чем значительнее число, тем выше риск заболеваний, связанных с избыточным весом. С помощью этого показателя определяют объем жировой ткани в организме, нормой считается ИМТ в пределах 18,5-25 пунктов. Если больше, это уже лишний вес, меньше — возникает риск анорексии.
При расчетах не учитывают пол и возраст человека, которые, согласно некоторым работам, могут скорректировать индикатор в ту или иную сторону. Так, у мужчин он выше, а у пожилых — ниже. Но даже при этих оговорках специалистам удавалось установить корреляцию между нормальным индексом массы тела, продолжительностью жизни и состоянием здоровья.
В 2019 году американские ученые назвали ИМТ ненадежным показателем и предложили переопределить само понятие ожирения. В течение двух десятилетий наблюдали за более чем 150 тысячами женщин в возрасте от 50 до 79 лет и обратили внимание, что многие участницы исследования с нормальным индексом массы тела попадали в категорию здоровых, хотя количество жировой ткани в их организме говорило об обратном. Кроме того, у этих женщин зачастую отмечались проблемы с метаболизмом, диабет, рак кишечника и другие так называемые болезни лишнего веса.
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Наибольшие запасы белой жировой ткани у худых с виду участниц концентрировались в области живота (объем талии более 89 сантиметров) и груди, а в остальных частях тела ее практически не наблюдалось. Смертность среди обладательниц такой фигуры, несмотря на нормальные значения ИМТ, была на 30 процентов выше, чем в группе более здоровых ровесниц. А шансы заболеть раком, перенести инфаркт и инсульт увеличивались на 20-25 процентов.
А вот испытуемые с повышенным индексом массы тела, но без скопления жировых тканей в центральных частях тела, наоборот, умирали реже (разница в статистике — десять процентов), внутренние органы у них работали лучше, не столь часто возникали злокачественные опухоли.

Каждый пятый

По оценкам ученых из Университета Флориды (США), скрытое ожирение — именно так окрестили явление специалисты — характерно для каждого пятого взрослого американца старше 20 лет с нормальным ИМТ. Примерно треть стройных людей после сорока пяти находятся в преддиабетическом состоянии, которое в течение нескольких лет может развиться в диабет второго типа и другие проблемы со здоровьем.
У таких латентных толстяков (skinny fat) от 25 до 35 процентов веса приходится на жировые ткани и может развиться метаболический синдром с резкими перепадами кровяного давления, повышенным уровнем сахара в крови и аномальным количеством холестерина в организме.
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По мнению авторов работы, всему виной малоподвижный образ жизни и сидячая работа. Из тысячи добровольцев с нормальным весом (ИМТ от 18,5 до 24,9), за которыми наблюдали специалисты, признаки скрытого ожирения обнаруживали у тех, кто практически не занимался спортом. Как правило, содержание глюкозы в крови у них было на уровне 5,7 и выше, что уже считается преддиабетом.
Сотрудники Университета Юты предполагают, что стройные оказались в группе риска из-за особенностей организма. При переедании образуется избыток жирных кислот, запасаемых в виде триглицеридов либо используемых для получения энергии. Однако у некоторых эти кислоты превращаются в церамиды — липидные молекулы. Скапливаясь в тканях, они могут влиять на реакцию тела на инсулин и замедлять процесс сжигания калорий.
Исследователи добавляли церамиды в человеческие и мышиные жировые клетки и те становились невосприимчивыми к инсулину. Когда же ученые удалили у грызунов ген, преобразующий насыщенные жиры в церамиды, результат оказался обратным: клетки лучше реагировали на инсулин. Вполне вероятно, что у людей также могут быть мутации, приводящие к накоплению церамидов и, как следствие, развитию ожирения и сахарного диабета второго типа.
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Удар по памяти

Как выяснила международная команда исследователей, "стройные толстяки" — также в группе риска по развитию болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. Ожирение, пусть и скрытое, негативно сказывается на здоровье и когнитивных функциях. Когда же к нему присоединяется потеря мышечной массы — процесс, характерный для естественного старения, — отрицательное воздействие на мозг усиливается многократно.
Ученые проанализировали данные 353 пациентов, чей средний возраст — 69 лет. Также добровольцев попросили пройти тесты, оценивающие психическое состояние и умственные способности. В итоге самые плохие результаты оказались у людей с нормальным весом, но с высокой долей жира в организме. Они были даже хуже, чем у участников с обыкновенным ожирением.
Авторы работы отмечают, что больше всего страдали память, скорость реакции, а также способности, относящиеся к разрешению конфликтов и избирательному вниманию.
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