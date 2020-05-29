Денег нет. Из-за долгов их бросили без еды и воды

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Питомцы контактных зоопарков оказались заложниками коронавируса. Дело в том, что владельцам зверинцев пришлось брать кредиты еще до эпидемии: с 1 января вступили в силу поправки к закону о защите животных. Надо было привести все в соответствие с нормами, а это требовало расходов. Расплатиться с долгами собирались к лету. Пандемия перечеркнула все планы.

Горе-предприниматели

Не так давно владивостокский контактный зоопарк, расположенный в здании городского океанариума, в соцсетях попросил помощи: зверинец закрывают, кормить животных нечем. Ведь средства от продажи билетов — единственный источник дохода.

Но в конце мая на сайте мэрии сообщили: сотрудники зоопарка вдруг съехали из океанариума, никого об этом не уведомив. Кого-то из животных забрали, но многих оставили. Среди брошенных — енот, два дикобраза, три попугая, филин, белка, носуха, ворон и пара улиток. Директор океанариума Александр Суворов рассказал РИА Новости, что в тот день живность обнаружили случайно во время обхода. "За ними никто долго не убирал. Запах ужасный. Мы взяли зверей и птиц под контроль, вызвали зоолога, накормили их, осмотрели, убрали в помещении".

Как выяснилось, бизнесмены задолжали муниципальному предприятию приличную сумму за аренду еще до нашествия коронавируса. Расплатиться по счетам планировали к прибыльному летнему сезону. "В целом долг около 700 тысяч, а до пандемии был 350", — уточняет Суворов.

Финансовые проблемы возникли в прошлом году. Дело в том, что с 1 января 2020-го все контактные зоопарки фактически запретили — в соответствии с поправками к федеральному закону "Об ответственном обращении с животными". Владельцев подобных зверинцев обязали переехать из торговых центров (именно там, как правило, они располагались) в обособленные помещения или перебраться в места, где питомцы служат культурно-зрелищным целям. Кроме того, требуется создать в вольерах укрытия, чтобы животные в любой момент могли отказаться от контакта с человеком.

Суворов объясняет: у бизнесменов просили лишь часть долга, накопленного за зиму. Те не реагировали. "Мы хоть и муниципальное предприятие, но живем на то, что заработали. Конечно, нам помогают — когда, к примеру, нужен ремонт. А так все сами. Нам ведь надо как-то зарплаты платить", — аргументирует директор.

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре и возбудили уголовное дело по статье 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). Идут проверки.

"Животных предприниматели уже забрали. Но это не их инициатива — заставили. Мы сами пытались связаться с ними — не получалось, пока не вмешалась прокуратура", — поясняет Александр.

Звери и птицы все еще принадлежат бизнесменам. "Насколько мне известно, их вывезли на базу отдыха. Держат под шатром. В любом случае дело заведено: если владельцы будут обращаться с питомцами неподобающе, ответят за это сполна". В свою очередь, муниципальная организация собирается расторгнуть договор аренды с горе-коммерсантами.

На грани

У Руслана Мыльцева три мини-зоопарка в Москве. Проблема та же. "Мы все переоборудовали в соответствии с новым законом", — утверждает он. Как и другие, Руслан, вложившись в переустройство помещений, ждал, что летом финансовое положение стабилизируется.

"В итоге еле сводим концы с концами. Пришлось даже продать кое-что из личного имущества. Как иначе? У нас 400 голов, 35 видов — от морских свинок до мини-лошадей. В месяц только на корм нужно хотя бы 200 тысяч. А еще ведь аренда, ветеринарное обслуживание и так далее. Вроде бы зоопарки включили в список пострадавших от коронавируса отраслей, но мы как ни бьемся, никакой помощи получить не можем".

На развитие бизнеса Мыльцев еще до пандемии брал кредиты. Расплачиваться нечем. Сотрудников теперь нет, Руслан сам убирает вольеры. Ухаживать за животными помогают члены семьи. Еще есть несколько человек, "которые продолжают работать, зная, что с деньгами нескоро вопрос решится, — фанаты своего дела".

Неравнодушные люди присылают пожертвования, однако суммы совсем небольшие. "Говорят, зоопарки откроют в самую последнюю очередь. Честно, не знаю, что делать. Мы уже на грани…"

Умирающий бизнес

У Валерии В. два зоопарка — в Благовещенске и Хабаровске. Оба — в торговых центрах. В беседе с агентством она признается: до сих пор подыскивает другое помещение. "Развесили таблички с просьбой не прикасаться к животным, следим за этим строго", — подчеркивает Валерия.

В зверинцах около 140 особей. "Это семейное дело, справляемся без посторонних. В месяц нужно 600 тысяч, не считая ветеринарного обслуживания, отопления и ряда других расходов. У нас уже долги по коммуналке. В Благовещенске пошли навстречу — оплачивают за нас. Мы вернем, когда все устаканится. А в Хабаровске требуют деньги. Намекают на кредиты. Но мне никто ничего и не оформит. Доход в последние четыре месяца — по нулям. Кто даст в долг умирающему бизнесу?"

Валерия попросила помощи в соцсетях. "Общая сумма пожертвований — сто тысяч. Этого, конечно, очень мало. На просьбу взять животных под опеку (то есть выделять средства на корм для конкретного питомца) пока никто не откликнулся. Организовали продажу билетов на будущее — купили только пять. Я уже исчерпала кредитную карту, там лимит в 500 тысяч. Что дальше — не представляю…"

Собеседница заверяет: они ежедневно приходят к животным и ухаживают за ними. "Когда все началось, нас отказывались впускать в ТЦ. Конечно, вопрос решили, хотя не без скандалов. Мы же не могли просто взять и оставить всех!"

Обходят закон

Председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких, комментируя ситуацию, заостряет внимание на том, что далеко не все коммерсанты привели условия жизни питомцев в соответствие с новыми правилами. Именно это он считает главной проблемой.

"В законе формулировка такая: культурно-развлекательные заведения должны располагаться в специально предназначенных для этого зданиях, территориях (при этом четко не прописано, что именно под этим подразумевается). В любом случае ТЦ явно под это определение не попадает, — говорит Корецких. — Теперь нормы одинаковы для всех, независимо от того, большой зоопарк или маленький".