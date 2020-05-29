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Культура
2020-05-29T04:24
https://ria.ru/20200529/1572127440.html
Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572130994_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_9f28c5994b32665f2e2e4180919385a2.jpg
РИА Новости

Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото

04:24 29.05.2020
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© AFP 2020 / Jamie McCarthy/Getty Images for Yeezy Season 3Семейство Кардашьян, баскетболист Ламар Одом и музыкант Канье Уэст
Семейство Кардашьян, баскетболист Ламар Одом и музыкант Канье Уэст
© AFP 2020 / Jamie McCarthy/Getty Images for Yeezy Season 3
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американская телезвезда Ким Кардашьян разместила в инстаграме старую семейную фотографию, на которой вместе с сестрами (Кортни, Клои, Кендалл и Кайли) позирует рядом с младшим братом Робом. Однако пользователи не сразу поняли, кто есть кто на этом снимке.
"Семья", — подписала кадр Ким.
Она не рассказала, когда они фотографировались. Не исключено, что это выпускной их брата, поскольку Роб одет в светлую рубашку и галстук, а Кайли Дженнер, которая через несколько лет стала самой молодой миллиардершей в мире, дурачится в шапочке выпускника.
Но многих больше заинтересовало, насколько сильно за эти годы изменился стиль звездного семейства и они сами.
"Кто все эти люди?" — спросила @beautiful__daee.
"Сначала подумала, что Кендалл — это Селена Гомес", — прокомментировала @therealtaniii.
"Их не узнать на этом кадре", — считает @lizswinter.
"Я даже немного растерялась, увидев, как сильно изменились Ким и Хлоя. До этого они были красивыми и естественными", — написала @carlin9040.
"Никто из вас теперь больше так не выглядит", — присоединился к обсуждению @tylerjones869.
И хотя сестры Кардашьян стараются не обсуждать тему пластических операций, известно, что они исправляли форму носа, увеличивали губы, грудь, ягодицы, а также периодически делают уколы филлерами или ботоксом. Разумеется, со звездами реалити-шоу работает еще и команда стилистов, визажистов и фотографов.
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КультураСелена ГомесКайли ДженнерНовости культурыШоу-бизнесКимберли Кардашян
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