Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Американская телезвезда Ким Кардашьян разместила в инстаграме старую семейную фотографию, на которой вместе с сестрами (Кортни, Клои, Кендалл и Кайли) позирует рядом с младшим братом Робом. Однако пользователи не сразу поняли, кто есть кто на этом снимке.

"Семья", — подписала кадр Ким.

Она не рассказала, когда они фотографировались. Не исключено, что это выпускной их брата, поскольку Роб одет в светлую рубашку и галстук, а Кайли Дженнер, которая через несколько лет стала самой молодой миллиардершей в мире, дурачится в шапочке выпускника.

Но многих больше заинтересовало, насколько сильно за эти годы изменился стиль звездного семейства и они сами.

"Кто все эти люди?" — спросила @beautiful__daee.

"Сначала подумала, что Кендалл — это Селена Гомес", — прокомментировала @therealtaniii.

"Их не узнать на этом кадре", — считает @lizswinter.

"Я даже немного растерялась, увидев, как сильно изменились Ким и Хлоя. До этого они были красивыми и естественными", — написала @carlin9040.

"Никто из вас теперь больше так не выглядит", — присоединился к обсуждению @tylerjones869.