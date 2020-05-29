Увидеть историю. Вологодский проект "оживил" городские легенды

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Узнать, каким город был сотню лет назад, возможно и сейчас. Благодаря проекту "Увидеть и полюбить. Вологда глазами прадедов" с помощью современных реалий воссоздаются виды прошлого.

"Наш город очень старый, ровесник Москвы. Идея в том, чтобы современным детям, молодым людям, которые не особенно интересуются историей, напомнить, что 100 лет назад было красиво и необходимо сохранять все лучшее из прошлого", — рассказал руководитель проекта Михаил Глазов.

Годы идут, гниют и сносятся объекты деревянного зодчества, которыми издревле славилась Вологда, ветшают и рушатся каменные здания, меняются очертания речных берегов.

© РИА Новости Репродукция почтовой открытки начала XX века с изображением реки Вологды и города из коллекции М. А. Блинова © РИА Новости Репродукция почтовой открытки начала XX века с изображением реки Вологды и города из коллекции М. А. Блинова

"Порой просто невозможно сохранить исторический облик прежних улиц и площадей, вместе со временем ускользает образ Вологды, так долго бывший частью жизни наших предков", — отметил Михаил Глазов.

Но сохранились фотографии дореволюционной Вологды. Из них участники проекта создали панорамы города конца ХIX — начала ХХ века, которые будут располагаться в тех же точках города, что и на фотографиях. Это позволит сравнить, что было тогда и что есть сейчас.

По городу будет 12 таких пунктов. Волонтеры расскажут историю каждого объекта, проведут викторину, загадают загадку, подарят открытку с видом города. Можно неспешно, в течение пары часов, обойти все 12 точек — увидеть историю Вологды и узнать ее легенды.

Например, зайти на Ленивую площадку — считается, что именно на этом месте зародился город. К излучине реки Вологды и пришел монах Герасим, который основал Вологду в 1147 году.

Можно также увидеть панораму Сенной площади (ныне площадь Революции). В дореволюционные времена на ней располагались четыре храма, в том числе Спасо-Всеградский собор, построенный в 1654 году во избавление вологжан от моровой язвы.

CC0 / / Сенная площадь. На переднем плане Спасо-Всеградский собор, на заднем Никольская церковь, начало ХХ века CC0 / / Сенная площадь. На переднем плане Спасо-Всеградский собор, на заднем Никольская церковь, начало ХХ века

"В один день вологжане построили тогда еще деревянную церковь, так как надеялись, что это избавит город от чумы. После этого болезнь отступила. Позже на народные деньги этот собор сделали каменным", — рассказал Михаил Глазов.

Сейчас из четырех храмов остался только один — Храм пророка Иоанна Предтечи в Рощенье, но на панораме сохранился вид со всеми — можно увидеть, как раньше выглядела главная площадь города.

Этот проект делается не для того, чтобы покритиковать современный город, подчеркнул Михаил.