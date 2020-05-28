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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:55
https://ria.ru/20200528/1572147577.html
В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Подмосковье продлили тестирование на COVID-19 в организациях

23:55 28.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Обязательство руководителей работающих предприятий с численностью сотрудников более 100 человек тестировать на коронавирусную инфекцию не менее 10% работников в Подмосковье продлено до 14 июня, соответствующий документ опубликован на сайте правительства Московской области.
"В период с 12 мая 2020 года по 14 июня 2020 года проведение исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 10 процентов работников, в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников", - говорится в документе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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