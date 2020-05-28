В Египте число заболевших COVID-19 впервые превысило тысячу за сутки

КАИР, 28 мая – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусной инфекцией Египте за сутки впервые превысило тысячу человек, сообщило в четверг министерство здравоохранения.

"Зафиксированы 1127 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 29 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

На данный момент это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса с начала эпидемии в Египте; в среду минздрав сообщил о 910 новых случаях.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусной инфекцией и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте – 20 793 человека, 5359 человек выздоровели, скончались 845 человек", - сообщил Мугахед.

Советник президента Египта Мухаммед Таг эд-Дин заявил в среду, что пик заболеваемости коронавирусом в Египте ожидается через две недели.

Советник министра здравоохранения страны Шериф Вадиа сообщил во вторник, что лишь 61 пациент с коронавирусом в Египте дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), порядка 40% коек в отделениях интенсивной терапии вакантны. Вадиа сообщил, что средний возраст умерших от заболевания египтян – 61 год. Почти 85% скончавшихся от коронавируса страдали другими хроническими заболеваниями, отметил Вадиа.

В Египте на время праздника разговения Ид аль-Фитр с 24 по 29 мая удлинен комендантский час: он длится с 17.00 до 6.00 (с 18.00 до 7.00 мск). В течение данного периода приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки.

С 30 мая, как сообщил премьер Мустафа Мадбули, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 6.00 (с 21.00 до 7.00 мск). Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.

Премьер ранее заявил, что с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, с учетом всех мер предосторожности.