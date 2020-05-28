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2020-05-28T23:45
https://ria.ru/20200528/1572147411.html
В "Яндекс.Картах" появились графики прогулок для москвичей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571910846_0:191:3302:2048_1036x0_80_0_0_996fae214fe0569233ee3fe2345efc39.jpg
РИА Новости

В "Яндекс.Картах" появились графики прогулок для москвичей

23:44 28.05.2020 (обновлено: 23:45 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В "Яндекс.Картах" появилось расписание для прогулок москвичей. Теперь при вводе адреса или выборе конкретного дома сервис показывает график, по которому жители столицы смогут выходить гулять.
Кроме того, портал обозначает территорию радиусом в два километрах от выбранного здания. Такое расстояние московские власти ранее рекомендовали соблюдать во время прогулок.
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На данный момент сервис показывает информацию не для всех адресов. Свое расписание с сегодняшнего дня можно также узнать на портале mos.ru.

Прогулки без пропусков

Накануне мэр Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. При этом с понедельника москвичи смогут гулять по три раза в неделю. Оформлять пропуска для этого не придется.
Как пояснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок будет определяться местом прописки, а не фактического проживания. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города. При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию. Члены семьи смогут гулять вместе, даже будучи прописанными по разным адресам.
В России выявили 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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