В "Яндекс.Картах" появились графики прогулок для москвичей

Как пояснил глава департамента торговли и услуг, график прогулок будет определяться местом прописки, а не фактического проживания. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города. При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию. Члены семьи смогут гулять вместе, даже будучи прописанными по разным адресам.