В "Яндекс.Картах" появились графики прогулок для москвичей

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В "Яндекс.Картах" появилось расписание для прогулок москвичей. Теперь при вводе адреса или выборе конкретного дома сервис показывает график, по которому жители столицы смогут выходить гулять.
Кроме того, портал обозначает территорию радиусом в два километрах от выбранного здания. Такое расстояние московские власти ранее рекомендовали соблюдать во время прогулок.
На данный момент сервис показывает информацию не для всех адресов. Свое расписание с сегодняшнего дня можно также узнать на портале mos.ru.
Прогулки без пропусков
Накануне мэр Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. При этом с понедельника москвичи смогут гулять по три раза в неделю. Оформлять пропуска для этого не придется.
Как пояснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, график прогулок будет определяться местом прописки, а не фактического проживания. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города. При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию. Члены семьи смогут гулять вместе, даже будучи прописанными по разным адресам.
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