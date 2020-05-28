"Аэрофлот" объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

Водитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" изменил правила перевозок в соответствии с требованиями Росавиации Роспотребнадзора , сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении.

При этом замена масок и перчаток должна осуществляться каждые три часа. В случае отсутствия средств защиты у пассажира, они предоставляются бортпроводниками.

Помимо этого, у всех пассажиров перед посадкой будут проверять температуру. Те, у кого она будет выше 37 градусов, не смогут попасть в самолет.

Также запрещается перемещение по салону самолета, за исключением посещения туалета.

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