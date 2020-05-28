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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T00:31
https://ria.ru/20200528/1572147378.html
"Аэрофлот" объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749060_0:96:3469:2047_1036x0_80_0_0_43a4515c0f971851c2ac28825fa4c24a.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

23:43 28.05.2020 (обновлено: 00:31 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВодитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево
Водитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" изменил правила перевозок в соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении.
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При этом замена масок и перчаток должна осуществляться каждые три часа. В случае отсутствия средств защиты у пассажира, они предоставляются бортпроводниками.
Помимо этого, у всех пассажиров перед посадкой будут проверять температуру. Те, у кого она будет выше 37 градусов, не смогут попасть в самолет.
Также запрещается перемещение по салону самолета, за исключением посещения туалета.
В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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