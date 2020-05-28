"Аэрофлот" объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "Аэрофлот" изменил правила перевозок в соответствии с требованиями Росавиации и Роспотребнадзора, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
"Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, использование которых обязательно в течение всего времени нахождения на борту", — отмечается в сообщении.
При этом замена масок и перчаток должна осуществляться каждые три часа. В случае отсутствия средств защиты у пассажира, они предоставляются бортпроводниками.
Помимо этого, у всех пассажиров перед посадкой будут проверять температуру. Те, у кого она будет выше 37 градусов, не смогут попасть в самолет.
Также запрещается перемещение по салону самолета, за исключением посещения туалета.
В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.