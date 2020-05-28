Минздрав Чечни рассказал о количестве тяжелых случаев COVID-19 в регионе

Cулейманов призвал жителей республики строже соблюдать режим самоизоляции и профилактические меры, напомнив о необходимости беречь пожилых людей как наиболее уязвимую категорию.

"За последние сутки поступило большое количество пациентов, 1085 человек находится в стационарах, 18 человек в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ", - рассказал министр.

В Чечне, по данным ежедневных сводок, суточный прирост больных коронавирусной инфекцией в среднем составляет около 20 человек. По данным минздрава на 28 мая, в Чечне зарегистрировано 1174 случая CОVID-19, из них 745 человек выздоровели, 13 скончались.