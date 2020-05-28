Минздрав Чечни рассказал о количестве тяжелых случаев COVID-19 в регионе

ГРОЗНЫЙ, 28 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что в республике "очень много" тяжелых случаев коронавирусной инфекции.
В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по оценкам специалистов, республика достигла пика по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"Количество пациентов с коронавирусом не уменьшается, оно только увеличивается. У нас очень много тяжелых больных, больных, у которых есть сопутствующие заболевания", - сказал министр в видеообращении, размещенном в его Instagram.
Cулейманов призвал жителей республики строже соблюдать режим самоизоляции и профилактические меры, напомнив о необходимости беречь пожилых людей как наиболее уязвимую категорию.
"За последние сутки поступило большое количество пациентов, 1085 человек находится в стационарах, 18 человек в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ", - рассказал министр.
В Чечне, по данным ежедневных сводок, суточный прирост больных коронавирусной инфекцией в среднем составляет около 20 человек. По данным минздрава на 28 мая, в Чечне зарегистрировано 1174 случая CОVID-19, из них 745 человек выздоровели, 13 скончались.
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