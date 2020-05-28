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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:27
https://ria.ru/20200528/1572147172.html
Минздрав Чечни рассказал о количестве тяжелых случаев COVID-19 в регионе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

Минздрав Чечни рассказал о количестве тяжелых случаев COVID-19 в регионе

23:27 28.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что в республике "очень много" тяжелых случаев коронавирусной инфекции.
В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по оценкам специалистов, республика достигла пика по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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"Количество пациентов с коронавирусом не уменьшается, оно только увеличивается. У нас очень много тяжелых больных, больных, у которых есть сопутствующие заболевания", - сказал министр в видеообращении, размещенном в его Instagram.
Cулейманов призвал жителей республики строже соблюдать режим самоизоляции и профилактические меры, напомнив о необходимости беречь пожилых людей как наиболее уязвимую категорию.
"За последние сутки поступило большое количество пациентов, 1085 человек находится в стационарах, 18 человек в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ", - рассказал министр.
В Чечне, по данным ежедневных сводок, суточный прирост больных коронавирусной инфекцией в среднем составляет около 20 человек. По данным минздрава на 28 мая, в Чечне зарегистрировано 1174 случая CОVID-19, из них 745 человек выздоровели, 13 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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