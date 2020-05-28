Немецкие СМИ сообщили о приостановке исследований гидроксихлорохина

БЕРЛИН, 28 мая — РИА Новости. Университетская клиника Тюбингена в Германии временно приостановила клиническое исследование препарата гидроксихлорохин, который ранее президент США Дональд Трамп назвал лекарством от коронавируса, сообщил в четверг еженедельник Spiegel со ссылкой на ученых.
Причиной стали, по информации издания, "участившиеся сведения о нежелательном побочном действии". В этой связи исследование препарата, ранее созданного как лекарство от малярии, уже остановлено в ВОЗ и во Франции. Теперь и Германия также останавливает работы над данной темой, в течение двух недель независимая организация изучит вопрос о безопасности пациентов, принимавших гидроксихлорохин. На основании этого анализа будет принято окончательное решение об остановке исследования.
Трамп ранее заявил, что последнее время ежедневно принимал таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, употребление которого он рекламировал ранее как лекарство от коронавируса и эффективность которого пока не доказана.
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