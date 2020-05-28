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2020-05-28T23:21
https://ria.ru/20200528/1572147034.html
Медведчук оценил идею включить в переговоры по Донбассу переселенцев
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РИА Новости

Медведчук оценил идею включить в переговоры по Донбассу переселенцев

23:21 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Идея включить в трехстороннюю контактную группу минских переговоров по решению конфликта в Донбассе переселенцев - наивная глупость, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил на заседании контактной группы по Донбассу согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ. Он отметил, что также в планах привлечь к работе в подгруппах внутренне перемещенных лиц, которые покинули неподконтрольные Киеву районы Донбасса после мая 2014 года.
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"Вот вы говорили по поводу того, что в Минске хотят привлечь наших переселенцев в качестве тех, кто участвует в переговорах. Ну, наверное, это неплохой вариант, только скажите, а они кого будут представлять?... Они могут повлиять на то, что эти территории изменят какой-то порядок, что они согласятся с этим и примут решение о возвращении? Ну, это наивная глупость, не более", - заявил Медведчук в интервью телеканалу NewsOne.
По его словам, если переселенцы будут представлять самопровозглашенные ДНР и ЛНР на переговорах в Минске, нужно это согласовать с ними.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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