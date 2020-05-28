Главред "Медиазоны": задержанных за пикет у ГУВД журналистов отпустили

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шестерых задержанных за пикет у здания ГУВД журналистов отпустили, сообщил РИА Новости главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в разговоре с РИА Новости подтвердил информацию о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД, сведения о своем задержании также подтвердил главред издания "Медиазона" Сергей Смирнов. По словам Венедиктова, одиночный пикет у ГУВД проходил в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара

"Меня отпустили из полиции, оформив два протокола, один - за проведение массового мероприятия, это обычный федеральный КоАП, и второй - нарушение самоизоляции, по московскому КоАП. Там по обоим штрафы, по одному 5 тысяч максимальный, по второму - 20 тысяч, который федеральный", - рассказал Смирнов.

По его словам, назначены два заседания суда, предварительные даты - 18 и 26 июня.

"Всем остальным такие же статьи, такой же состав, нарушение правил массового мероприятия и нарушение режима самоизоляции. За исключением Анастасии Лотаревой, главред "Таких дел", у нее было повторное задержание", - добавил Смирнов.

Он отметил, что шестерых задержанных журналистов отпустили: "Всех нас шестерых, кто был со мной в одном отделе, - (Александра) Плющева, Фельгенгауэр, при мне кто был, (Алису) Ганиеву, (Викторию) Ивлеву и Настю Лотареву".