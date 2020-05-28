Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T23:18
https://ria.ru/20200528/1572146975.html
Главред "Медиазоны": задержанных за пикет у ГУВД журналистов отпустили
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

Главред "Медиазоны": задержанных за пикет у ГУВД журналистов отпустили

23:18 28.05.2020
1850
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Шестерых задержанных за пикет у здания ГУВД журналистов отпустили, сообщил РИА Новости главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.
Ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в разговоре с РИА Новости подтвердил информацию о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД, сведения о своем задержании также подтвердил главред издания "Медиазона" Сергей Смирнов. По словам Венедиктова, одиночный пикет у ГУВД проходил в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.
"Меня отпустили из полиции, оформив два протокола, один - за проведение массового мероприятия, это обычный федеральный КоАП, и второй - нарушение самоизоляции, по московскому КоАП. Там по обоим штрафы, по одному 5 тысяч максимальный, по второму - 20 тысяч, который федеральный", - рассказал Смирнов.
По его словам, назначены два заседания суда, предварительные даты - 18 и 26 июня.
"Всем остальным такие же статьи, такой же состав, нарушение правил массового мероприятия и нарушение режима самоизоляции. За исключением Анастасии Лотаревой, главред "Таких дел", у нее было повторное задержание", - добавил Смирнов.
Он отметил, что шестерых задержанных журналистов отпустили: "Всех нас шестерых, кто был со мной в одном отделе, - (Александра) Плющева, Фельгенгауэр, при мне кто был, (Алису) Ганиеву, (Викторию) Ивлеву и Настю Лотареву".
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
25 мая, 17:51
Модератор "Омбудсмена полиции" рассказала о работе на Воронцова
8100412
Обсудить 1
Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Илья АзарМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков назвал COVID-19 "реальной штукой"
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма
Освобождение Сергея Мохнаткина из СИЗО
Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
В "Яндекс.Картах" появились графики прогулок для москвичей
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В ПАСЕ решили проверить поправки в российскую Конституцию
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Судно "Академик Черский" вернулось в немецкий порт Мукран
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Турция может включить радикалов в сирийскую оппозицию, считает эксперт
Сотрудник полиции
В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий
Задержана группа лиц, жаривших шашлык на Вечном огне в Кронштадте
В Кронштадте не стали арестовывать девушек, жаривших еду на Вечном огне
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук оценил идею включить в переговоры по Донбассу переселенцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Австралии львы едва не растерзали работницу зоопарка
07:55В Приморье впервые составили родословную дальневосточных леопардов
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
Лента новостейМолния