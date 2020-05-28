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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:48
https://ria.ru/20200528/1572146900.html
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1036x0_80_0_0_4d92612a7c07f8ddf7256f8507312a2c.jpg
РИА Новости

В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса

23:11 28.05.2020 (обновлено: 23:48 28.05.2020)
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
ООН, 28 мая — РИА Новости. В йеменском Адене наивысшая смертность от коронавируса в мире: 17 процентов заболевших умирают, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от COVID-19: 17 процентов из тех, кто заболел, умирают", — сказал Гутерреш на пресс-конференции.
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической. "Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", — заявил Гутерреш.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешЙеменООНАденВ мире
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