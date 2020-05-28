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2020-05-28T22:42
https://ria.ru/20200528/1572146497.html
Россельхознадзор оценил объемы поставок продукции "Млековиты" в Россию
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РИА Новости

Россельхознадзор оценил объемы поставок продукции "Млековиты" в Россию

22:42 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Польская компания "Млековита" не была крупным поставщиком молочных продуктов в Россию, кроме того, поставки продукции предприятия в РФ были ограничены еще в апреле 2014 года - до введения продовольственного эмбарго, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Россельхознадзор публикует объемы ввезенной ранее компанией "Млековита" в Россию молочной продукции и сообщает, что предприятие не относится к числу крупных поставщиков таких товаров на российской рынок", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, компания Spoldzielnia Mleczarska Mlekovita в 2013-2014 годы экспортировала в Россию 16,9 тысячи тонн молока и молочной продукции: в 2013 году - 11 тысяч тонн, в 2014 году - 5,9 тысячи тонн. Из общего объема поставок было ввезено 6,2 тысячи тонн сыров, 4,5 тысячи тонн молочной сыворотки, 750 тонн сливочного масла, около 5,4 тысячи тонн молока, сливок и других видов молочной продукции.
"В апреле 2014 года Россельхознадзор был вынужден ввести ограничения на поставки продукции данной компании в связи с повторным обнаружением в ее составе бактерий группы кишечной палочки", - добавляет служба. Продовольственное эмбарго, в рамках которого Россия запретила импорт некоторых видов продуктов из стран, которые ввели антироссийские санкции (в том числе государств ЕС), было введено в августе 2014 года.
"В случае отмены введенного Россельхознадзором ограничения в отношении польского предприятия, поставки продукции данной компании в Россию в период действия продовольственного эмбарго были бы невозможны. Аналогичные меры действуют в отношении поставок установленного перечня продукции со всех компаний, находящихся в странах, попавших под особые экономические меры России", - указывает российское ведомство.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов "Млековита" обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тысяч долларов. В "Млековите" опровергли РИА Новости данные утверждения и сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано также заявила, что информация о якобы вымогательстве денег не соответствует действительности, и сообщила, что ведомство намерено предъявить иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу.
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"Млековита"РоссияСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
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