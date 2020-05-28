В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве. Архивное фото

Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус , сообщили в оперативном штабе.

Накануне COVID-19 унес жизни 71 пациента. Таким образом, общее количество скончавшихся с коронавирусом в столице достигло 2330.

В оперштабе предостерегли от самолечения, а также призвали оставаться дома и вызывать врача при любых симптомах ОРВИ.

По последним данным, в Москве выявили более 173 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 71 тысячи пациентов излечились.

Всего в России зарегистрировали 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.