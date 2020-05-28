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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:26
https://ria.ru/20200528/1572146467.html
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1036x0_80_0_0_3f34cd236011f6161b6b57207238db31.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

22:40 28.05.2020 (обновлено: 23:26 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Накануне COVID-19 унес жизни 71 пациента. Таким образом, общее количество скончавшихся с коронавирусом в столице достигло 2330.
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В оперштабе предостерегли от самолечения, а также призвали оставаться дома и вызывать врача при любых симптомах ОРВИ.
По последним данным, в Москве выявили более 173 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 71 тысячи пациентов излечились.
Всего в России зарегистрировали 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Привели бы пример сколько умерло от инФаркта, все бы поняли что полная чушь эти 74
28 мая, 23:07
ИДИван Драго
1201008
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