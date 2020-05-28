В Сочи полиция вернула владельцу предположительную рукопись Пушкина

"Со слов заявителя, сумма ущерба составила 75 миллионов рублей… 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.