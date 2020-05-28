В Сочи полиция вернула владельцу предположительную рукопись Пушкина

СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Полиция вернула владельцу похищенный из квартиры в Сочи дневник с историческими рукописями XIX века, автором которого, по данным СМИ, мог быть Александр Пушкин.
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в полицию с заявлением о пропаже из квартиры дневника с рукописными записями, датированными XIX веком, обратился 51-летний местный житель. Под подозрение в краже попала 39-летняя знакомая мужчины. Как сообщают СМИ, рукопись принадлежала Пушкину, однако в полиции РИА Новости не смогли официально подтвердить эту информацию.
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"Со слов заявителя, сумма ущерба составила 75 миллионов рублей… 39-летнюю приезжую задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции. Установлено, что женщина планировала продать рукопись коллекционерам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские изъяли похищенный дневник и вернули законному владельцу. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.