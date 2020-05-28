В Подмосковье увеличат объем тестирования на антитела к COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Изначально в Подмосковье будут проводить около 5 тысяч тестов в сутки на антитела к коронавирусу, аналогичные московским, в планах увеличить мощность тестирования до 20 тысяч, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье с 15 июня будут проводить ИФА-тесты на антитела к COVID-19, как делают в Москве.
"С 15 июня мы готовимся увеличить с 5 тысяч... до 20 тысяч тестов", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.