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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:31
https://ria.ru/20200528/1572146275.html
В Подмосковье увеличат объем тестирования на антитела к COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

В Подмосковье увеличат объем тестирования на антитела к COVID-19

22:31 28.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Изначально в Подмосковье будут проводить около 5 тысяч тестов в сутки на антитела к коронавирусу, аналогичные московским, в планах увеличить мощность тестирования до 20 тысяч, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье с 15 июня будут проводить ИФА-тесты на антитела к COVID-19, как делают в Москве.
"С 15 июня мы готовимся увеличить с 5 тысяч... до 20 тысяч тестов", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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