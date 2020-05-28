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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:22
https://ria.ru/20200528/1572146090.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:0:2318:1304_1036x0_80_0_0_3f34cd236011f6161b6b57207238db31.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тысяч человек

22:22 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч, достигнув почти 5,6 млн, более 350 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 104 505 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончался 4221 человек. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 593 631, количество летальных исходов - 353 334.
Медик выходит из машины скорой помощи
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Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 556 479, следом идет Европа - 2 079 924.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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