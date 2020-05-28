В Пензенской области 100 человек выздоровели от коронавируса

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в четверг выписали с выздоровлением 100 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, общее число вылечившихся выросло до 1681, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Выписаны 100 пациентов. Общее число выздоровевших - 1681", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.