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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:21
https://ria.ru/20200528/1572146034.html
В Пензенской области 100 человек выздоровели от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040578_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_ca4d474884814c14fbe0726d0ef6b878.jpg
РИА Новости

В Пензенской области 100 человек выздоровели от коронавируса

22:21 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в четверг выписали с выздоровлением 100 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус, общее число вылечившихся выросло до 1681, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Выписаны 100 пациентов. Общее число выздоровевших - 1681", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что за сутки в области выявили еще 86 пациентов с COVID-19, а общее число инфицированных выросло до 2066. Среди новых пациентов жители региона в возрасте от 27 до 83 лет, основное число которых зарегистрировано в Пензе.
Всего в области скончались 17 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаПензенская областьОбщество
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