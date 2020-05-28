В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
Так, региональные власти решили:
—запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий;
—приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов;
—продлить режим самоизоляции людей в возрасте 65 лет и старше, а также жителей, имеющих опасные при коронавирусе заболевания.
При этом ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об ослаблении части ограничений. В частности, глава региона пообещал в скором времени открыть парки для прогулок, но с использованием масок. Однако это решение не касается спортивных и детских площадок. Он также заявил, что с понедельника МФЦ будут доступны для физических лиц, которые смогут получить около 15 различных услуг.
Воробьев сообщил, что ситуация в Подмосковье стабилизируется, а количество новых случаев заражения снижается, но говорить об открытии кафе, ресторанов и торговых центров преждевременно и опасно.
По последним данным, в Подмосковье зарегистрировали более 36 тысяч случаев заболевания COVID-19, около семи тысяч пациентов излечились, 380 умерли.
Всего в России выявили 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.