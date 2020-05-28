В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня

Молодые люди прогуливаются по Ростовской набережной в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.

Так, региональные власти решили:

— запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий; запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий; — приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов; приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов; — продлить режим самоизоляции людей в возрасте 65 лет и старше, а также жителей, имеющих опасные при коронавирусе заболевания. продлить режим самоизоляции людей в возрасте 65 лет и старше, а также жителей, имеющих опасные при коронавирусе заболевания.

При этом ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об ослаблении части ограничений. В частности, глава региона пообещал в скором времени открыть парки для прогулок, но с использованием масок. Однако это решение не касается спортивных и детских площадок. Он также заявил, что с понедельника МФЦ будут доступны для физических лиц, которые смогут получить около 15 различных услуг.

Воробьев сообщил, что ситуация в Подмосковье стабилизируется, а количество новых случаев заражения снижается, но говорить об открытии кафе, ресторанов и торговых центров преждевременно и опасно.

По последним данным, в Подмосковье зарегистрировали более 36 тысяч случаев заболевания COVID-19, около семи тысяч пациентов излечились, 380 умерли.

Всего в России выявили 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.