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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:25
https://ria.ru/20200528/1572145955.html
В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571382375_0:0:3089:1738_1036x0_80_0_0_f5019f93b9bedc7c2153c740de2d4910.jpg
РИА Новости

В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня

22:15 28.05.2020 (обновлено: 22:25 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодые люди прогуливаются по Ростовской набережной в Москве
Молодые люди прогуливаются по Ростовской набережной в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
Так, региональные власти решили:
запретить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий;
приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов;
продлить режим самоизоляции людей в возрасте 65 лет и старше, а также жителей, имеющих опасные при коронавирусе заболевания.
При этом ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об ослаблении части ограничений. В частности, глава региона пообещал в скором времени открыть парки для прогулок, но с использованием масок. Однако это решение не касается спортивных и детских площадок. Он также заявил, что с понедельника МФЦ будут доступны для физических лиц, которые смогут получить около 15 различных услуг.
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Воробьев сообщил, что ситуация в Подмосковье стабилизируется, а количество новых случаев заражения снижается, но говорить об открытии кафе, ресторанов и торговых центров преждевременно и опасно.
По последним данным, в Подмосковье зарегистрировали более 36 тысяч случаев заболевания COVID-19, около семи тысяч пациентов излечились, 380 умерли.
Всего в России выявили 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
От пенсионеров похоже добиваются, чтобы они сдохли не от вируса, а от изоляции. Зачем нас стариков беречь, поберегите молодых, им это нужнее. И что так вдруг озаботились власти о стариках, что-то здесь не так.
28 мая, 23:09
zzelovsky
1600201
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