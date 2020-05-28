В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"С 26 марта 2020 года по 14 июня 2020 года (включительно)... обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению", - говорится в документе.

Кроме того, пожилым людям можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.