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2020-05-28T23:11
https://ria.ru/20200528/1572145840.html
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569348571_0:136:2212:1380_1036x0_80_0_0_95fff248c6ec99e6dbe5c5ef6792343e.jpg
РИА Новости

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

22:10 28.05.2020 (обновлено: 23:11 28.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокупатели в ТРЦ "Июнь" в Мытищах
Покупатели в ТРЦ Июнь в Мытищах
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Покупатели в ТРЦ "Июнь" в Мытищах. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями продлен в Подмосковье до 14 июня, соответствующий документ опубликован на сайте правительства Московской области.
"С 26 марта 2020 года по 14 июня 2020 года (включительно)... обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Кроме того, пожилым людям можно заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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