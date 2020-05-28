Руденя: в Твери и Ржеве 24 июня пройдут военные парады

ТВЕРЬ, 28 мая – РИА Новости. Военные парады пройдут 24 июня в Твери и Ржеве, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"У нас пройдут парады в двух городах воинской славы – Твери и Ржеве. В этом году будут особые парады. При этом не забываем о соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
По его словам, В Твери местом проведения шествия станет площадь у стелы "Город воинской славы". Впервые мероприятие пройдёт в таком масштабе - на шествии планируется демонстрация современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей. Предполагается участие 35 парадных расчётов, более 1700 человек, 23 единицы техники.
В Твери и Ржеве на уличных экранах будет организована прямая трансляция Парада Победы в Москве, шествий Тверского и Ржевского гарнизонов.