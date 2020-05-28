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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-28T22:06
https://ria.ru/20200528/1572145751.html
Руденя: в Твери и Ржеве 24 июня пройдут военные парады
https://cdn24.img.ria.ru/images/148862/75/1488627581_0:147:2800:1722_1036x0_80_0_0_dea70283e7cd000652aff98585af9aef.jpg
РИА Новости

Руденя: в Твери и Ржеве 24 июня пройдут военные парады

22:06 28.05.2020
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© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери
© Fotolia / Yuli
Мост через Волгу в Твери. Архивное фото
ТВЕРЬ, 28 мая – РИА Новости. Военные парады пройдут 24 июня в Твери и Ржеве, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"У нас пройдут парады в двух городах воинской славы – Твери и Ржеве. В этом году будут особые парады. При этом не забываем о соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
По его словам, В Твери местом проведения шествия станет площадь у стелы "Город воинской славы". Впервые мероприятие пройдёт в таком масштабе - на шествии планируется демонстрация современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей. Предполагается участие 35 парадных расчётов, более 1700 человек, 23 единицы техники.
В Твери и Ржеве на уличных экранах будет организована прямая трансляция Парада Победы в Москве, шествий Тверского и Ржевского гарнизонов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Тверская областьИгорь РуденяРжевТверь
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