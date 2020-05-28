Руденя: в Твери и Ржеве 24 июня пройдут военные парады

По его словам, В Твери местом проведения шествия станет площадь у стелы "Город воинской славы". Впервые мероприятие пройдёт в таком масштабе - на шествии планируется демонстрация современной военной техники, которая сегодня находится на вооружении воинских частей. Предполагается участие 35 парадных расчётов, более 1700 человек, 23 единицы техники.