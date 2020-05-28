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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:01
https://ria.ru/20200528/1572145641.html
В Подмосковье работу общепита приостановили до 14 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767282_0:152:3072:1880_1036x0_80_0_0_844d75f14661abe0e8a1651e915eac3a.jpg
РИА Новости

В Подмосковье работу общепита приостановили до 14 июня

22:01 28.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийРаботник в помещении одного из кафе Москвы
Работник в помещении одного из кафе Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работа ресторанов, кафе, столовых, баров приостановлена в Подмосковье до 14 июня включительно на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Приостановить с 28 марта по 14 июня (включительно): работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в документе.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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