В Подмосковье работу общепита приостановили до 14 июня

"Приостановить с 28 марта по 14 июня (включительно): работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в документе.