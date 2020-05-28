В Подмосковье работу общепита приостановили до 14 июня

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Работа ресторанов, кафе, столовых, баров приостановлена в Подмосковье до 14 июня включительно на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Приостановить с 28 марта по 14 июня (включительно): работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в документе.
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