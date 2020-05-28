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2020-05-28T22:12
https://ria.ru/20200528/1572145399.html
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
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РИА Новости

Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран

21:47 28.05.2020 (обновлено: 22:12 28.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" возвращается в немецкий порт Мукран, являющийся логистическим центром "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Сегодня утром судно покинуло гавань и стало на якорь в нескольких километрах от нее. Через некоторое время к причалу Мукрана подошла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.
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"Академик Черский" прибыл в немецкий порт 8 мая. В феврале судно покинуло Находку и направилось в Сингапур, однако по пути трубоукладчик неоднократно менял маршрут.

Строительство "Северного потока — 2"

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Как отмечал министр энергетики Александр Новак, Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями "Академика Черского", однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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Северный поток — 2Александр НовакСингапур (страна)СШАЭкономика
Популярные комментарии
держите нас в курсе если капитан в гальюн пойдет.
28 мая, 22:03
bberia
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28 мая, 22:12
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