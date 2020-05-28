Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" возвращается в немецкий порт Мукран, являющийся логистическим центром "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.
Сегодня утром судно покинуло гавань и стало на якорь в нескольких километрах от нее. Через некоторое время к причалу Мукрана подошла трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки газопровода.
Строительство "Северного потока — 2"
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против компаний, участвующих в реализации проекта. После этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Как отмечал министр энергетики Александр Новак, Россия может завершить "Северный поток — 2" усилиями "Академика Черского", однако для этого потребуется дополнительно оборудовать судно.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"