Юбилейный ХХ фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Двадцатый Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" начинается 31 мая в необычном формате, но создатели фестиваля уверены, что он понравится и зрителям и его участникам, сообщила пресс-служба.

По традиции "Черешневый лес" пройдет в партнерстве с Музеем изобразительных искусств им. Пушкина и объединится с празднованием дня рождения Музея, которому исполняется 108 лет. А вручение Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" заменит онлайн-концерт в залах постоянной экспозиции Пушкинского " "Оптимистические выступления. Живой эфир", при соблюдении всех норм социальной дистанции между артистами.

В концерте примут участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов, Валерий Сюткин. Ведущими вечера станут Ингеборга Дапкунайте и Михаил Швыдкой.

Кроме выступлений артистов зрителей ждет сразу несколько приятных сюрпризов – специальное включение хореографа Бориса Эйфмана из Петербурга, сценариста и режиссера Резо Габриадзе из Тбилиси, президента "Фонда Франко Дзеффирелли" - Пиппо Дзеффирелли из Флоренции. Трансляция концерта пройдет по телевидению.

Состоится и главная ежегодная традиция фестиваля – посадка черешневого леса. В этом году саженцы черешни доставят будут доставлены друзьям фестиваля, и эти деревья теперь будут цвести и рядом с их домами.