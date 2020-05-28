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Культура
2020-05-28T22:14
https://ria.ru/20200528/1572145299.html
Юбилейный ХХ фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/94072/12/940721293_0:163:4542:2718_1036x0_80_0_0_2c60039bb4541468d6cdd1d58643b8bb.jpg
РИА Новости

Юбилейный ХХ фестиваль "Черешневый лес" объявляет об открытии 31 мая

22:14 28.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкДом Пашкова с плакатом во время проведения церемонии вручения премии Олега Янковского "Творческое открытие 2012-2013"
Дом Пашкова с плакатом во время проведения церемонии вручения премии Олега Янковского Творческое открытие 2012-2013
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Двадцатый Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" начинается 31 мая в необычном формате, но создатели фестиваля уверены, что он понравится и зрителям и его участникам, сообщила пресс-служба.
По традиции "Черешневый лес" пройдет в партнерстве с Музеем изобразительных искусств им. Пушкина и объединится с празднованием дня рождения Музея, которому исполняется 108 лет. А вручение Премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" заменит онлайн-концерт в залах постоянной экспозиции Пушкинского " "Оптимистические выступления. Живой эфир", при соблюдении всех норм социальной дистанции между артистами.
В концерте примут участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов, Валерий Сюткин. Ведущими вечера станут Ингеборга Дапкунайте и Михаил Швыдкой.
Кроме выступлений артистов зрителей ждет сразу несколько приятных сюрпризов – специальное включение хореографа Бориса Эйфмана из Петербурга, сценариста и режиссера Резо Габриадзе из Тбилиси, президента "Фонда Франко Дзеффирелли" - Пиппо Дзеффирелли из Флоренции. Трансляция концерта пройдет по телевидению.
Состоится и главная ежегодная традиция фестиваля – посадка черешневого леса. В этом году саженцы черешни доставят будут доставлены друзьям фестиваля, и эти деревья теперь будут цвести и рядом с их домами.
Уже приняли участие в посадке: Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Сати и Владимир Спиваковы, Александр Кибовский , Денис Мацуев, Екатерина Шипулина, Николай Цискаридзе, семья Антона Табакова и другие. Посадка продолжится до 31 мая, а за процессом можно будет наблюдать онлайн в соцсетях. За время фестиваля было посажено 8 228 саженцев, а в этом году к ним прибавится еще несколько сотен.
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик
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КультураТеатрНовости культурыЧерешневый лес (фестиваль)
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