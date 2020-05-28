Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом

"Говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберется, — таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно", — объяснил специалист.