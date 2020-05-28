Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заразиться коронавирусом через продукты можно, только если их потрогал инфицированный человек, рассказал "Звезде" микробиолог Евгений Плисов.
При этом через партию упакованной еды в магазине инфекция передаваться не может, добавил он.
"Говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберется, — таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно", — объяснил специалист.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли. В России выявили 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.