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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:00
https://ria.ru/20200528/1572145185.html
Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571601956_0:52:1920:1132_1036x0_80_0_0_4d0d73bb9688d845b2cc108de4ff7414.jpg
РИА Новости

Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом

21:40 28.05.2020 (обновлено: 22:00 28.05.2020)
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© Фото : Pixabay/DanaTentisШакшука
Шакшука
© Фото : Pixabay/DanaTentis
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заразиться коронавирусом через продукты можно, только если их потрогал инфицированный человек, рассказал "Звезде" микробиолог Евгений Плисов.
При этом через партию упакованной еды в магазине инфекция передаваться не может, добавил он.
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"Говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберется, — таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно", — объяснил специалист.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли. В России выявили 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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