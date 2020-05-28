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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:35
https://ria.ru/20200528/1572145088.html
В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569847535_0:2:3073:1731_1036x0_80_0_0_1ccbe7952d8e58821ef6c398d612aeb8.jpg
РИА Новости

В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня

21:35 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области перед началом обработки медицинских учреждений в Челябинске
Сотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области перед началом обработки медицинских учреждений в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области перед началом обработки медицинских учреждений в Челябинске. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Челябинская область продлит режим повышенной готовности, в том числе обязательную самоизоляцию до 15 июня, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
В регионе режим повышенной готовности действует до 31 мая, а с 12 мая – обязательный масочный режим.
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"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Текслера, мы видим статистику. "У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом – 148 человек. Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной", – цитирует пресс-служба слова главы региона.
В зависимости от ситуации с распространением коронавируса в регионе, даже в режиме повышенной готовности, будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений, поясняется в сообщении.
По данным минздрава области, на утро 28 мая в регионе подтверждены 2586 случаев заболевания COVID-19 (плюс 148 новых подтверждений ко вчерашнему дню), за прошедшие сутки выписано 49 человек. Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерЗдоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
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