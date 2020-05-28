В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня

Сотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области перед началом обработки медицинских учреждений в Челябинске. Архивное фото

Сотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области перед началом обработки медицинских учреждений в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая – РИА Новости. Челябинская область продлит режим повышенной готовности, в том числе обязательную самоизоляцию до 15 июня, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

В регионе режим повышенной готовности действует до 31 мая, а с 12 мая – обязательный масочный режим.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Текслера, мы видим статистику. "У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом – 148 человек. Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной", – цитирует пресс-служба слова главы региона.

В зависимости от ситуации с распространением коронавируса в регионе, даже в режиме повышенной готовности, будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений, поясняется в сообщении.

По данным минздрава области, на утро 28 мая в регионе подтверждены 2586 случаев заболевания COVID-19 (плюс 148 новых подтверждений ко вчерашнему дню), за прошедшие сутки выписано 49 человек. Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.