В ООН призвали прекратить расовое насилие в США

"Насилие и уничтожение имущества не решит проблему жестокости полиции и закрепленной дискриминации. Я настоятельно призываю протестующих выражать свои требования о справедливости мирным путем, а полицию - проявлять максимальную осторожность, чтобы не подогреть нынешнюю ситуацию еще большим применением чрезмерной силы", - подчеркнула глава УВКПЧ ООН.

Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.