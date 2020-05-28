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2020-05-28T21:35
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В ООН призвали прекратить расовое насилие в США
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РИА Новости

В ООН призвали прекратить расовое насилие в США

21:35 28.05.2020
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© REUTERS / Eric MillerПолицейские во время беспорядков в Миннеаполисе
Полицейские во время беспорядков в Миннеаполисе
© REUTERS / Eric Miller
ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских. Об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном в четверг.
"Власти США должны принять серьезные меры, чтобы остановить такие убийства и обеспечить правосудие, когда они все же происходят. Должны быть изменены процедуры, введены в действие профилактические меры, но прежде всего, должны быть предъявлены обвинения сотрудникам полиции, которые прибегают к чрезмерному применению силы, и вынесен приговор за совершенные преступления", - сказала она.
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Глава УВКПЧ ООН приветствовала решение властей расследовать инцидент, однако выразила опасение, что, как и во многих случаях до этого, расследование приведет к оправданию убийства на сомнительных основаниях.

"Необходимо полностью изучить, должным образом признать и рассмотреть ту роль, которую укоренившаяся и широко распространенная практика расовой дискриминации играет в таких смертях", - добавила она.

Бачелет также призвала всех протестующих в Миннеаполисе выражать свое возмущение мирными способами.
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"Насилие и уничтожение имущества не решит проблему жестокости полиции и закрепленной дискриминации. Я настоятельно призываю протестующих выражать свои требования о справедливости мирным путем, а полицию - проявлять максимальную осторожность, чтобы не подогреть нынешнюю ситуацию еще большим применением чрезмерной силы", - подчеркнула глава УВКПЧ ООН.
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человекаМишель БачелетМиннеаполисООНСШАВ мире
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