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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:28
https://ria.ru/20200528/1572144879.html
Жителей Подмосковья начнут тестировать на антитела к COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_0ecb62755fb0e6e19a5bf42191662c10.jpg
РИА Новости

Жителей Подмосковья начнут тестировать на антитела к COVID-19

21:28 28.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Тесты на антитела к коронавирусной инфекции, аналогичные московским, начнут делать в Подмосковье с 15 июня, сначала исследование будут проводить при наличии жалоб, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"В конце марта мы делали только 500 тестов (на коронавирус - ред.)... на сегодняшний день мы выходим на 14 тысяч тестов в сутки. С 15 июня мы добавим ещё 5 тысяч ИФА (Иммуноферментный анализ – ред.) тестов, то, что Москва сейчас делает", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
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Он отметил, что преимущественно тесты на антитела будут делать жителям, имеющим жалобы.
"Есть приоритизация, кому в первую очередь должны быть основания для исследования, кому во вторую. Мы очень надеемся, что все желающие смогут сдать", - подчеркнул губернатор.
Ранее минздрав региона сообщил, что Московская областная станция переливания крови проводит исследования на наличие антител к коронавирусу крови доноров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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