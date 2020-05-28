Жителей Подмосковья начнут тестировать на антитела к COVID-19

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице

Он отметил, что преимущественно тесты на антитела будут делать жителям, имеющим жалобы.

"Есть приоритизация, кому в первую очередь должны быть основания для исследования, кому во вторую. Мы очень надеемся, что все желающие смогут сдать", - подчеркнул губернатор.