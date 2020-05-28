Жителей Подмосковья начнут тестировать на антитела к COVID-19

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Тесты на антитела к коронавирусной инфекции, аналогичные московским, начнут делать в Подмосковье с 15 июня, сначала исследование будут проводить при наличии жалоб, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"В конце марта мы делали только 500 тестов (на коронавирус - ред.)... на сегодняшний день мы выходим на 14 тысяч тестов в сутки. С 15 июня мы добавим ещё 5 тысяч ИФА (Иммуноферментный анализ – ред.) тестов, то, что Москва сейчас делает", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Он отметил, что преимущественно тесты на антитела будут делать жителям, имеющим жалобы.
"Есть приоритизация, кому в первую очередь должны быть основания для исследования, кому во вторую. Мы очень надеемся, что все желающие смогут сдать", - подчеркнул губернатор.
Ранее минздрав региона сообщил, что Московская областная станция переливания крови проводит исследования на наличие антител к коронавирусу крови доноров.
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