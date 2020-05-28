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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:18
https://ria.ru/20200528/1572144667.html
В Подмосковье разрешили гулять людям старше 65 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020476_0:0:3239:1822_1036x0_80_0_0_5045484efcb5a78b3b4a3eabd26d3da2.jpg
РИА Новости

В Подмосковье разрешили гулять людям старше 65 лет

21:18 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жителям Московской области старше 65 лет можно гулять в городе, но надо избегать общественных мест и надевать маски, заявил губернатор Андрей Воробьев.
"Особая просьба к людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Это 1 миллион 200 тысяч человек. В идеале, если есть возможность, проводите время на даче. Сейчас можно гулять и в городе, но только избегайте общественных мест — и строго-обязательно: в маске",- написал Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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