В Подмосковье разрешили гулять людям старше 65 лет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жителям Московской области старше 65 лет можно гулять в городе, но надо избегать общественных мест и надевать маски, заявил губернатор Андрей Воробьев.
"Особая просьба к людям старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Это 1 миллион 200 тысяч человек. В идеале, если есть возможность, проводите время на даче. Сейчас можно гулять и в городе, но только избегайте общественных мест — и строго-обязательно: в маске",- написал Воробьев на своей странице во "ВКонтакте".
Он уточнил, что с пятницы в Московской области открываются парки, ограничений по времени прогулок не будет, но будет контроль за соблюдением масочного режима.
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