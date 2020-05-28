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Новости Подмосковья
2020-05-28T21:16
https://ria.ru/20200528/1572144603.html
Города Подмосковья продолжат благоустраивать, несмотря на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/156095/28/1560952896_0:156:1501:1000_1036x0_80_0_0_a6b500eff887d1a9fd10269406b5c900.jpg
РИА Новости

Города Подмосковья продолжат благоустраивать, несмотря на коронавирус

21:16 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОтдыхающие на благоустроенной территории парка
Отдыхающие на благоустроенной территории парка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Благоустройство Московской области продолжится, несмотря на коронавирус. Сейчас основная задача – завершить все начатые проекты и создать парки и места для отдыха во всех городах региона. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
"Наша задача — все начатые проекты завершить. У нас есть проблема. Из-за пандемии мы серьезно потеряли в доходах бюджета, поэтому задача — сделать так, чтобы начатые проекты завершить, а те, на которые есть проекты, начать тогда, когда появится первая возможность", – отметил Андрей Воробьев.
Так, работы по благоустройству усадьбы Кривякино в Воскресенске уже на стадии завершения.
"Завершаются работы в усадьбе Кривякино в Воскресенске — это большой, масштабный проект. По вашему поручению парк практически реновирован, это абсолютно новая зона отдыха. У нас есть ряд центров городов, в этом году которые мы тоже открываем, например Верея. Это проект конкурса "Развитие малых городов и исторических поселений" в Наро-Фоминске", — пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Ивантеевка, Лосино-Петровский, Серпухов и другие городские округа также получат новый облик в этом году.
"В ближайшее время мы приступаем к благоустройству дворовых территорий, и уже идет программа ямочного ремонта. Мы будем наращивать темпы", — добавил Хайкин.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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