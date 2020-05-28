Города Подмосковья продолжат благоустраивать, несмотря на коронавирус

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Благоустройство Московской области продолжится, несмотря на коронавирус. Сейчас основная задача – завершить все начатые проекты и создать парки и места для отдыха во всех городах региона. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала Благоустройство Московской области продолжится, несмотря на коронавирус. Сейчас основная задача – завершить все начатые проекты и создать парки и места для отдыха во всех городах региона. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"

"Наша задача — все начатые проекты завершить. У нас есть проблема. Из-за пандемии мы серьезно потеряли в доходах бюджета, поэтому задача — сделать так, чтобы начатые проекты завершить, а те, на которые есть проекты, начать тогда, когда появится первая возможность", – отметил Андрей Воробьев.

Так, работы по благоустройству усадьбы Кривякино в Воскресенске уже на стадии завершения.

"Завершаются работы в усадьбе Кривякино в Воскресенске — это большой, масштабный проект. По вашему поручению парк практически реновирован, это абсолютно новая зона отдыха. У нас есть ряд центров городов, в этом году которые мы тоже открываем, например Верея. Это проект конкурса "Развитие малых городов и исторических поселений" в Наро-Фоминске", — пояснил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ивантеевка, Лосино-Петровский, Серпухов и другие городские округа также получат новый облик в этом году.