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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:15
https://ria.ru/20200528/1572144574.html
Власти Москвы рассказали, когда откроют предприятия общепита
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570620202_0:433:2360:1760_1036x0_80_0_0_218bbb883ce778244f8d13b0b196a703.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали, когда откроют предприятия общепита

21:15 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОбработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
Обработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Предприятия общепита в Москве откроются, скорее всего, на следующем этапе снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил в четверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В настоящее время идет проработка с коллегами форматов, как они (предприятия общественного питания - ред.) будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап по открытию кафе и ресторанов", - рассказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
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Он отметил, что реализовать требования в непродовольственных магазинах достаточно просто, а в предприятиях общественного питания - сложнее.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Кроме того, возобновится работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. При этом в них должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
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