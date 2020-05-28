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Удмуртская Республика
2020-05-28T21:07
https://ria.ru/20200528/1572144495.html
Власти Удмуртии рассказали, на что регион потратит федеральную дотацию
https://cdn25.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:138:3258:1971_1036x0_80_0_0_3313906faa2837a37458dad487068b3b.jpg
РИА Новости

Власти Удмуртии рассказали, на что регион потратит федеральную дотацию

21:07 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 28 мая - РИА Новости. Удмуртия намерена потратить дотацию из федерального центра в размере свыше 3 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог и поддержку предпринимателей и предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил глава региона Александр Бречалов.
Ранее Минфин РФ перечислил 100 миллиардов рублей 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов.
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"Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов. Такая мера поможет сбалансировать консолидированный бюджет Удмуртской Республики в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - рассказали в пресс-службе руководства республики, отметив, что в Удмуртию из федерального бюджета поступило 3,09 миллиарда рублей.
"Средства дотации поступили очень вовремя. На первую декаду июня всегда ложится большая нагрузка на бюджет в связи с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, начался период ремонта дорог, поэтому часть дотаций будет направлена на оплату выполненных работ. Будет оказана финансовая помощь городам и районам республики, продолжится оказание поддержки предпринимателям и предприятиям, пострадавшим от введения ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Бречалов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
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