Власти Удмуртии рассказали, на что регион потратит федеральную дотацию

"Средства дотации поступили очень вовремя. На первую декаду июня всегда ложится большая нагрузка на бюджет в связи с выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме того, начался период ремонта дорог, поэтому часть дотаций будет направлена на оплату выполненных работ. Будет оказана финансовая помощь городам и районам республики, продолжится оказание поддержки предпринимателям и предприятиям, пострадавшим от введения ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сказал Бречалов.