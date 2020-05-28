Собянин: летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире

"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - сказал Собянин.

По его словам, недопустимо считать эти проценты, у кого больше процентов, у кого меньше. "Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности", - отметил мэр.