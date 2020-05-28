Собянин: летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Методика подсчета смертности от COVID-19 в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но и учитывает ещё ряд причин, которые могли привести к летальному исходу у заболевших коронавирусом, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
"Они (правила) не только соответствуют (рекомендациям ВОЗ), они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, по методикам Минздрава эта позиция уже четко обозначена. "Поэтому мы не только соответствуем (рекомендациям ВОЗ), но и делаем шаг вперёд", - отметил он.
Собянин добавил, что летальность среди заболевших коронавирусом в Москве все равно меньше, чем в других городах и странах.
"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - сказал Собянин.
По его словам, недопустимо считать эти проценты, у кого больше процентов, у кого меньше. "Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности", - отметил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.