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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:03
https://ria.ru/20200528/1572144307.html
Собянин: летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

Собянин: летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире

21:03 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Методика подсчета смертности от COVID-19 в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но и учитывает ещё ряд причин, которые могли привести к летальному исходу у заболевших коронавирусом, заявил столичный мэр Сергей Собянин.
"Они (правила) не только соответствуют (рекомендациям ВОЗ), они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, по методикам Минздрава эта позиция уже четко обозначена. "Поэтому мы не только соответствуем (рекомендациям ВОЗ), но и делаем шаг вперёд", - отметил он.
Собянин добавил, что летальность среди заболевших коронавирусом в Москве все равно меньше, чем в других городах и странах.
"Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию", - сказал Собянин.
По его словам, недопустимо считать эти проценты, у кого больше процентов, у кого меньше. "Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности", - отметил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗСергей СобянинМоскваОбщество
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