Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 66

С начала эпидемии были госпитализированы 101 220 человек, из них 17 875 - в отделениях реанимации.

В настоящее время в больницах остаются 15 208 человек, тогда как неделю назад этот показатель составлял 17 583 человека. За сутки в больницы поступили 253 новых пациента с коронавирусом. В отделениях реанимации с тяжёлым течением болезни находятся 1429 человек, тогда как неделю назад в реанимации находились 1745 человек.