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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:25
https://ria.ru/20200528/1572144171.html
Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 66
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360320_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_071bfc655771fb20957a60580d22ddff.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 66

20:56 28.05.2020 (обновлено: 21:25 28.05.2020)
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© Доминик БутенАвтомобили на площади Согласия в Париже
Автомобили на площади Согласия в Париже
© Доминик Бутен
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции за сутки увеличилось на 66 человек и составляет 28 662 человек, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"Умерли 28 662 человек, из них 18 326 - в больницах", - сообщает ведомство.
Париж
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С начала эпидемии были госпитализированы 101 220 человек, из них 17 875 - в отделениях реанимации.
В настоящее время в больницах остаются 15 208 человек, тогда как неделю назад этот показатель составлял 17 583 человека. За сутки в больницы поступили 253 новых пациента с коронавирусом. В отделениях реанимации с тяжёлым течением болезни находятся 1429 человек, тогда как неделю назад в реанимации находились 1745 человек.
"Домой вернулись 67 191 человек", - отмечают в DGS.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
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