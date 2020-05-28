ФосАгро присоединилась к всероссийской акции #МыВместе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, присоединилась к всероссийской акции #МыВместе, сообщает пресс-служба компании.
Старт участию компании в проектах движения дал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев.
Акция организована Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением "Волонтеры-Медики", Ассоциацией волонтерских центров при поддержке Росконгресса. Она направлена на оказание адресной помощи пожилым и маломобильным граждан, обеспечение работы волонтерских центров, помощь медицинскому персоналу, обеспечение социальных и медицинских учреждений средствами защиты, дезинфицирующими препаратами, медицинской аппаратурой в условиях коронавирусной инфекции. В рамках акции запущен сбор средств на решение этих задач.
Пресс-служба отмечает, что с инициативой поддержать акцию #МыВместе выступили волонтеры-члены молодежной организации череповецкого производственного комплекса ФосАгро.
"С очень правильной инициативой выступили наши работники. Пандемия вынудила нас самоизолироваться, соблюдать социальную дистанцию. Но при этом она же укрепила наше духовное единение – показала, что вместе мы большая сила", - сказал Гурьев.
Пресс-служба отмечает, что на предприятиях компании начат сбор средств. Помощь в рамках акции #МыВместе носит целевой характер. Уже определены медицинские и социальные учреждения, которым будут направлены средства, собранные работниками компании.