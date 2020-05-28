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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:03
https://ria.ru/20200528/1572144066.html
В России 1535 военнослужащих заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В России 1535 военнослужащих заразились коронавирусом

20:52 28.05.2020 (обновлено: 22:03 28.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1535 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 495 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1535 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в ВС РФ после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 120 военнослужащих. Всего в ВС РФ выздоровели 3328 человек.
Отмечается, что военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования - 495 человек.
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"За прошедшие сутки среди гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело два человека. Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 243 человек", - сообщает министерство.
"Установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 381 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 85 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 33 человека; изолированы на дому – 263 человек", - говорится в бюллетене.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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