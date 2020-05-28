В России 1535 военнослужащих заразились коронавирусом

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1535 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 495 - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1535 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в ВС РФ после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 120 военнослужащих. Всего в ВС РФ выздоровели 3328 человек.

Отмечается, что военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования - 495 человек.

"За прошедшие сутки среди гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело два человека. Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 243 человек", - сообщает министерство.

"Установлено на текущие сутки инфицированных сотрудников гражданского персонала Вооруженных сил РФ – 381 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 85 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 33 человека; изолированы на дому – 263 человек", - говорится в бюллетене.