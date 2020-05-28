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2020-05-28T20:50
https://ria.ru/20200528/1572144017.html
Турция может включить радикалов в сирийскую оппозицию, считает эксперт
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РИА Новости

Турция может включить радикалов в сирийскую оппозицию, считает эксперт

20:50 28.05.2020
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© AP Photo / Cavit OzgulБойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
© AP Photo / Cavit Ozgul
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Турция хочет включить запрещенную в РФ радикальную группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* в сирийские оппозиционные структуры, чтобы повысить ее управляемость, а также "спрятать" ее радикальность, считает эксперт РСМД Кирилл Семенов.
По мнению Семенова, Турция хочет провести "полное переформатирование" группировки и таким образом избавиться от нее мирным путем. Эксперт полагает, что Анкара согласна не уничтожать "Хайят Тахрир аш-Шам"*, а ввести ее в оппозиционные структуры, но для этого группировку необходимо трансформировать.
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"То есть вместо войны с ним ("Хайят Тахрир аш-Шамом"*) им (радикалам) предлагают как бы продолжить службу в рядах оппозиции и под командованием оппозиции. Но для этого ХТШ* должен фрагментироваться, чтобы его отдельными кусками можно было интегрировать в эти военные структуры, бригадами и батальонами... Тогда ХТШ* как бы перестанут быть террористами", - сказал Семенов РИА Новости.
Он отметил, что в составе группировки много сирийцев, поэтому их можно будет легко интегрировать в оппозиционные структуры, однако останется проблема с дальнейшей судьбой тех членов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, которые находятся под санкциями, в частности, одного из лидеров организации Абу Мухаммада аль-Джулани. По мнению Семенова, Турция может предложить международному сообществу своего рода "амнистию" для членов группировки по образцу отношений с афганским "Талибаном", который раньше считался террористической организацией, однако в последние годы активно участвует в международных переговорах.
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Семенов напомнил, что в 2018-2019 годах "Хайят Тахрир аш-Шам"* вступала в столкновения с сирийской оппозицией, которой покровительствует Турция. В дальнейшем, по его словам, Турция хотела бы избежать таких событий, чтобы оппозиция и радикалы смогли вместе противостоять сирийской армии.
По словам эксперта, сейчас в сирийской провинции Идлиб около 20-25 тысяч боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"* и около 40 тысяч бойцов из оппозиционных группировок "Национальный фронт" и "Сирийская национальная армия". Турция поддерживает оппозиционеров вооружением, турецкие инструкторы проводят обучение бойцов. "Хайят Тахрир аш-Шам"* Турция не вооружает, поскольку стране группировка признана террористической, однако оружие к ее членам попадает от сирийской оппозиции. "Во время боев (против сирийской армии) им перепадало от "Национального фронта". Турки передавали (оружие) "Фронту", а тот им (боевикам). Они ж как никак бок о бок сражаться против (президента Сирии Башара) Асада вынуждены", - привел Семенов пример такого сотрудничества.
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Эксперт полагает, что в сирийской провинции Идлиб Турция хочет "держать сирийских беженцев и оппозицию" - в общей сложности 3-4 миллиона человек. "Турки хотят продолжения (в Сирии) мирного процесса при допуске оппозиции к структурам управления, в парламент, может, в правительство, в армию, о чем шла речь перед созданием зон деэскалации. Поэтому турки будут держать Идлиб, пока Башар Асад не введет их людей во власть, как договаривались, или же он не получит Идлиб", - считает он.
По оценке эксперта, в Идлибе находятся около 20 тысяч турецких солдат. "Три бригады: две механизированные и одну бригаду коммандос. Еще артиллерия, иные силы поддержки, ПВО из состава военно-воздушных сил с зенитно-ракетными комплексами средней дальности", - сказал он.
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Ситуация в сирийском Идлибе обострилась в конце февраля, когда террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись и турецкие военные, которые не должны были там находиться.
После встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта ситуацию удалось отвести от опасной черты - стороны приняли совместный документ, в котором подтвердили приверженность "астанинскому" формату и объявили о режиме прекращения огня. Кроме того, Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании важной трассы М-4.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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