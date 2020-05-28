Мосводосток перейдет на усиленный режим работы в случае ливней

Как отмечается в материале, в случае сильного дождя на территории Москвы специалисты Мосводостока обеспечат эффективную работу ливневой канализации города и будут вести мониторинг технического состояния участков трубопроводов.

"ГУП "Мосводосток" готово привлечь к дежурству 250 бригад предприятия и более 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер, в случае их образования", - поясняется в сообщении.

В Мосводостоке подчеркнули, что к сезону дождей в 2020 году специалисты предприятия провели комплексное обследование более 3,5 тысяч километров водосточной сети, очистили свыше 6 тысяч водосточных колодцев, порядка 3,5 тысяч из которых отремонтировали, и проверили и очистили более тысячи километров водосточных коллекторов.