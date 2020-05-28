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2020-05-28T20:50
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Мосводосток перейдет на усиленный режим работы в случае ливней
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РИА Новости

Мосводосток перейдет на усиленный режим работы в случае ливней

20:50 28.05.2020
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© Департамент ЖКХ МосквыТехническая навигация на Москве-реке
Техническая навигация на Москве-реке
© Департамент ЖКХ Москвы
МОСКВА, 28 мая – РИА Недвижимость. ГУП "Мосводосток" перейдет на усиленный режим работы в случае обильных осадков, прогнозируемых в Москве 29 мая, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Как отмечается в материале, в случае сильного дождя на территории Москвы специалисты Мосводостока обеспечат эффективную работу ливневой канализации города и будут вести мониторинг технического состояния участков трубопроводов.
"ГУП "Мосводосток" готово привлечь к дежурству 250 бригад предприятия и более 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер, в случае их образования", - поясняется в сообщении.
В Мосводостоке подчеркнули, что к сезону дождей в 2020 году специалисты предприятия провели комплексное обследование более 3,5 тысяч километров водосточной сети, очистили свыше 6 тысяч водосточных колодцев, порядка 3,5 тысяч из которых отремонтировали, и проверили и очистили более тысячи километров водосточных коллекторов.
Красная площадь в Москве
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМоскваОбщество
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