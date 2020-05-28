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Новости Подмосковья
2020-05-28T20:47
https://ria.ru/20200528/1572143907.html
В Подмосковье стали меньше жаловаться на работу бригад скорой помощи
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РИА Новости

В Подмосковье стали меньше жаловаться на работу бригад скорой помощи

20:47 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Подмосковье сотрудники скорой помощи работают в усиленном режиме, однако иногда жители жалуются на недостаточную оперативность. Главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин в эфире телеканала "360" рассказал, почему случаются задержки.
Пик жалоб пришелся на последние дни апреля и 7–8 мая. Тогда еще не открылись все инфекционные клиники. При этом оформление пациента с COVID-19 занимает около 40 минут в стационаре.
"На конец апреля – на начало мая был пик по заболеваемости и по госпитализации. Здесь мы работали на то, чтобы все пациенты, прежде всего с пневмонией и COVID-19, были доставлены в стационары. Из-за резкого тогда пика у нас стационары не успевали открываться по всей территории Московской области, были длительные пробеги. Но мы все равно справились", – пояснил Какурин.
Отмечается, что в регионе начали работать новые госпитали, вызвали дополнительных врачей, фельдшеров и водителей. По количеству обращений пока самыми сложными остаются Подольск, Серпухов и Чехов.
"На сегодняшний день количество негативных обращений снизилось более чем в 3,5 раза. Работает более 500 бригад службы спасения, скорой медицинской помощи и порядка 350–400 бригад неотложной помощи. Это те бригады, которые уже сформированы при поликлиниках", — отметил Какурин.
В то же время бригада скорой помощи из Красногорска стала лучшей в области. За сутки медики выезжают около 20 раз. Пробег бригады за месяц составил 5 тысяч километров.
"Я очень надеюсь, что чем дальше, тем меньше замечаний у нас будет в службе скорой помощи. И, конечно, меньше вызовов", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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