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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:51
https://ria.ru/20200528/1572143669.html
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384059_0:0:3094:1740_1036x0_80_0_0_2435c12fd13e8b2d0afa808efdf72b51.jpg
РИА Новости

В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия

20:38 28.05.2020 (обновлено: 23:51 28.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ГоленковПлощадь победы и кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
Площадь победы и кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Запрет на проведение массовых мероприятий в Калининградской области, введенный 28 марта из-за распространения коронавируса, продлевается до 15 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"На территории региона запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий продлен до 15 июня. В четверг внесены изменения в региональное постановление правительства от 16 марта 2020 года", — говорится в сообщении.
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Кроме того, до 1 июля продлен также и запрет на государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке. Однако в объектах торговли, в том числе торговых центрах, снимается ограничение по графику работы (до 31 мая они работают только по будням с 10 до 18 часов). Кроме того, теперь количество покупателей определяется из расчета один человек на 25 квадратных метров, а не на 50 квадратов, как сейчас.
Изменяются также правила обсервации для прилетающих в аэропорт Храброво, проживающих в других российских регионах и не имеющих регистрации в Калининградской области. С 1 июня им будет необходимо оплатить стоимость пребывания в обсерваторе при отсутствии возможности организовать соблюдение режима самоизоляции другим способом и провести лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию.
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С 20 апреля всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт Храброво необходимо соблюдать изоляцию 14 дней со дня прибытия в регион: жителям Калининградской области, а также тем, кто с ними проживает, — в домашних условиях, проживающим в других субъектах России и тем, у кого нет своего жилья в регионе, — в обсерваторе. С 6 апреля РЖД временно отменила поезда между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву.
На 28 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 47,5 тысячи человек. Выявлены 1376 случаев заражения, из них 588 человек выздоровели, скончались 23, остаются под медицинским наблюдением 3916 человек, в том числе 173 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьКалининградОбщество
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