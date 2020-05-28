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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T20:25
https://ria.ru/20200528/1572143168.html
В Подмосковье производят около трех миллионов медицинских масок в сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571709308_0:0:3421:1925_1036x0_80_0_0_5c8eea6166fe62b8876bc9425057b054.jpg
РИА Новости

В Подмосковье производят около трех миллионов медицинских масок в сутки

20:25 28.05.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПошив защитных масок в Минске
Пошив защитных масок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сегодня на территории Московской области производятся порядка 3 миллионов медицинских масок в сутки, задача - радикально снизить цены на них, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы в последнее время открыли порядка 11 предприятий (по производству масок - ред.) на территории Московской области. Но мы - это не буквально мы, а наши компании, частный бизнес. Мы поддерживали их с расходным материалом, это самая большая проблема. И сегодня на территории Московской области в сутки производится порядка трех миллионов масок", - рассказал Воробьев в эфире канала "360".
Губернатор отметил насыщение рынка, которое приведёт к снижению стоимости масок.
"Задача - снизить, радикально снизить цену. Потому что маска все-таки останется, как и прежде, обязательным атрибутом, пока не будет вакцины, пока не будет снята угроза. Особенно старшему поколению нужно ходить в маске", - отметил Воробьев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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