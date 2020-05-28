В Подмосковье производят около трех миллионов медицинских масок в сутки

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сегодня на территории Московской области производятся порядка 3 миллионов медицинских масок в сутки, задача - радикально снизить цены на них, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы в последнее время открыли порядка 11 предприятий (по производству масок - ред.) на территории Московской области. Но мы - это не буквально мы, а наши компании, частный бизнес. Мы поддерживали их с расходным материалом, это самая большая проблема. И сегодня на территории Московской области в сутки производится порядка трех миллионов масок", - рассказал Воробьев в эфире канала "360".
Губернатор отметил насыщение рынка, которое приведёт к снижению стоимости масок.
"Задача - снизить, радикально снизить цену. Потому что маска все-таки останется, как и прежде, обязательным атрибутом, пока не будет вакцины, пока не будет снята угроза. Особенно старшему поколению нужно ходить в маске", - отметил Воробьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.