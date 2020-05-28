В Подмосковье производят около трех миллионов медицинских масок в сутки

"Мы в последнее время открыли порядка 11 предприятий (по производству масок - ред.) на территории Московской области. Но мы - это не буквально мы, а наши компании, частный бизнес. Мы поддерживали их с расходным материалом, это самая большая проблема. И сегодня на территории Московской области в сутки производится порядка трех миллионов масок", - рассказал Воробьев в эфире канала "360".