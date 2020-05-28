Опубликована карта для прогулок в Москве

Всего предусмотрено шесть групп, каждая из которых будет иметь возможность выходить на прогулку по собственному графику.
Для того чтобы узнать свой график, необходимо найти дом на карте или вбить адрес в строку поиска. Помимо этого, объявления с графиками положат в почтовые ящики и развесят в подъездах. Также их опубликуют на сайте "Яндекс" и в мобильных приложениях.
Правила прогулок
При этом, как пояснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, членам одной семьи можно будет гулять вместе, даже если они прописаны по разным адресам.
Чиновник также подчеркнул, что график прогулок определяется не по адресу фактического проживания, а по месту прописки. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города.
При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию.
Ситуация в Москве
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. При этом градоначальник заявил, что часть ограничений будут сохранены до появления вакцины.
В Москве коронавирус диагностировали у 173 497 человек, из них 2254 скончались, 71 251 вылечились.
В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.