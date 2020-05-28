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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T22:18
https://ria.ru/20200528/1572143131.html
Опубликована карта для прогулок в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744537_0:378:2842:1977_1036x0_80_0_0_ba912185a2b9ea6fb9f158b54845d4e3.jpg
РИА Новости

Опубликована карта для прогулок в Москве

20:25 28.05.2020 (обновлено: 22:18 28.05.2020)
20028
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВесенняя Москва
Весенняя Москва
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Столичные власти опубликовали карту с графиком прогулок для жителей Москвы на портале mos.ru.
Всего предусмотрено шесть групп, каждая из которых будет иметь возможность выходить на прогулку по собственному графику.
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Для того чтобы узнать свой график, необходимо найти дом на карте или вбить адрес в строку поиска. Помимо этого, объявления с графиками положат в почтовые ящики и развесят в подъездах. Также их опубликуют на сайте "Яндекс" и в мобильных приложениях.

Правила прогулок

При этом, как пояснил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, членам одной семьи можно будет гулять вместе, даже если они прописаны по разным адресам.
Чиновник также подчеркнул, что график прогулок определяется не по адресу фактического проживания, а по месту прописки. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города.
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Ситуация в Москве

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции до 14 июня. При этом градоначальник заявил, что часть ограничений будут сохранены до появления вакцины.
В Москве коронавирус диагностировали у 173 497 человек, из них 2254 скончались, 71 251 вылечились.
В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
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