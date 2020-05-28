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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T20:24
https://ria.ru/20200528/1572143073.html
Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784920_157:0:3072:1640_1036x0_80_0_0_410120a57727fb2e068dfde19a0e21b6.jpg
РИА Новости

Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу

20:24 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазделение крови на компоненты в лаборатории
Разделение крови на компоненты в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти США намерены провести тесты на наличие антител к новой коронавирусной инфекции среди военнослужащих, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.
"Да, мы намерены внедрить тестирование на антитела во всех подразделениях (армии - ред.)", - заявил Милли в ходе онлайн-пресс-конференции с министром обороны Марком Эспером.
Милли добавил, что тесты уже проводятся, при этом приоритет отдается тем военным, которые служат на подводных лодках, в ядерных силах и тем, кто должен быть готов к быстрому развертыванию.
Он также отметил, что после проведения тестов при наличии антител от военнослужащих могут потребовать сдать кровь для переливания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Марк ЭсперМарк МиллиСШАВ мире
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