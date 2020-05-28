Коми перейдет на первый этап снятия ограничений

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в . Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба

"Я готов вам озвучить решение, принятое буквально только что на республиканском оперативном штабе, <…> решение по открытию первого этапа. С завтрашнего дня, с 29 мая, разрешена будет работа <…> сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды и обуви, прачечные, химчистки). Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами", — сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в четверг.

Как уточнил Уйба, при этом площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, также обязательно наличие отдельного входа в магазин. Покупатели, количество которых определяется из расчета четыре квадратных метра на человека, обязаны пользоваться масками и перчатками.

Работа парикмахерских и салонов красоты предполагает предварительную запись.

"Прошу обратить внимание, что это огромная ответственность всех нас", — предупредил руководитель Коми.

По его оценке, при игнорировании санитарно-эпидемических требований республика может "получить то, что получили многие субъекты федерации", которым пришлось возвращаться к отмененным ограничениям.

Уйба добавил, что на четверг в Коми подтверждены 1238 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 50 случаев, в том числе 43 — среди вахтовиков. Выздоровели 644 человека. Коэффициент распространения коронавируса в Коми составляет 0,85.