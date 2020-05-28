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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:55
https://ria.ru/20200528/1572142857.html
Коми перейдет на первый этап снятия ограничений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

Коми перейдет на первый этап снятия ограничений

20:15 28.05.2020 (обновлено: 23:55 28.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
"Я готов вам озвучить решение, принятое буквально только что на республиканском оперативном штабе, <…> решение по открытию первого этапа. С завтрашнего дня, с 29 мая, разрешена будет работа <…> сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды и обуви, прачечные, химчистки). Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами", — сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в четверг.
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Как уточнил Уйба, при этом площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, также обязательно наличие отдельного входа в магазин. Покупатели, количество которых определяется из расчета четыре квадратных метра на человека, обязаны пользоваться масками и перчатками.
Работа парикмахерских и салонов красоты предполагает предварительную запись.
"Прошу обратить внимание, что это огромная ответственность всех нас", — предупредил руководитель Коми.
По его оценке, при игнорировании санитарно-эпидемических требований республика может "получить то, что получили многие субъекты федерации", которым пришлось возвращаться к отмененным ограничениям.
Уйба добавил, что на четверг в Коми подтверждены 1238 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 50 случаев, в том числе 43 — среди вахтовиков. Выздоровели 644 человека. Коэффициент распространения коронавируса в Коми составляет 0,85.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиОбщество
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