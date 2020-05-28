Небензя призвал ЕС отказаться от санкций, мешающих бороться с пандемией

"В этой связи соответствующий призыв генерального секретаря ООН, озвученный в начале пандемии, является хорошим сигналом. Мы призываем ЕС пересмотреть свою санкционную политику и протянуть руку населениям странам, о которых идет речь, и воздержаться от карательных и принудительных мер, принятых за рамками Совета Безопасности", - заявил Небензя.

Постпред РФ при ООН с иронией отреагировал на эти слова. "Я слушал высокого представителя, когда он говорил о санкциях ЕС и продемонстрировал сильную поддержку этих санкций. У меня возникло ощущение, что эти санкции, действительно, были очень гуманны. Думаю, после такого отстаивания развивающиеся страны, которые пока не находятся под санкциями, должны выстроиться в очередь, чтобы получить их – настолько гуманными они были представлены", - сказал Небензя.