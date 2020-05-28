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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T20:15
https://ria.ru/20200528/1572142750.html
Небензя призвал ЕС отказаться от санкций, мешающих бороться с пандемией
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:97:2048:1249_1036x0_80_0_0_23eac64cef8441e6e848b6ccd12da193.jpg
РИА Новости

Небензя призвал ЕС отказаться от санкций, мешающих бороться с пандемией

20:15 28.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ООН, 28 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небенхя призвал Евросоюз пересмотреть санкционную политику, мешающую странам бороться с пандемией коронавируса.
В четверг в СБ ООН прошло заседание, посвященное взаимодействию ООН и региональных организаций.
"Я бы отметил глобальную борьбу с пандемией COVID-19, которую мы ведем вместе – индивидуально и в координации со структурами и партнерами ООН, в первую очередь ВОЗ. Несмотря на это, мы с сожалением наблюдаем, что ЕС все еще применяет многочисленные ограничительные и принудительные механизмы", - сказал Небензя.
"Мы многократно слышали заверения из Брюсселя и других европейских столиц, что эти механизмы являются адресными и тщательно откалиброваны. Но реальность говорит об обратном", - указал он.
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По его словам, применение таких мер в действительности значительно подрывает социально-экономическую ситуацию в пострадавших от пандемии развивающихся странах, таким образом серьезно ухудшая условия жизни невинных людей.
"В этой связи соответствующий призыв генерального секретаря ООН, озвученный в начале пандемии, является хорошим сигналом. Мы призываем ЕС пересмотреть свою санкционную политику и протянуть руку населениям странам, о которых идет речь, и воздержаться от карательных и принудительных мер, принятых за рамками Совета Безопасности", - заявил Небензя.
Участвовавший в заседании верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в свою очередь, что нельзя утверждать, что санкции Евросоюза создают препятствия для борьбы с пандемией. "Наши санкции адресные и разработаны таким образом, чтобы не мешать гуманитарному доступу. Они не мешают доставке помощи, медицинских препаратов и оборудования. Наоборот, ЕС среди крупнейших доноров гуманитарной помощи. Мы воздействуем на лица, мы не наносим ущерб экономикам стран", - заявил он.
Постпред РФ при ООН с иронией отреагировал на эти слова. "Я слушал высокого представителя, когда он говорил о санкциях ЕС и продемонстрировал сильную поддержку этих санкций. У меня возникло ощущение, что эти санкции, действительно, были очень гуманны. Думаю, после такого отстаивания развивающиеся страны, которые пока не находятся под санкциями, должны выстроиться в очередь, чтобы получить их – настолько гуманными они были представлены", - сказал Небензя.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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