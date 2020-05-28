Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T20:08
https://ria.ru/20200528/1572142605.html
ВМФ получит патрульный корабль "Павел Державин" раньше контрактных сроков
https://cdn21.img.ria.ru/images/155549/68/1555496899_0:0:3097:1742_1036x0_80_0_0_10e8f40300eac9186904d58a96df7ea2.jpg
РИА Новости

ВМФ получит патрульный корабль "Павел Державин" раньше контрактных сроков

20:08 28.05.2020
3688
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАндреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев"
Андреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 Дмитрий Рогачев
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Андреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, войдет в состав Военно-морского флота РФ ранее обозначенного контрактом срока, сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что корабль передадут флоту до конца 2020 года.
Корабли Черноморского флота ВМФ России
13 мая, 02:26Новое оружие России
Черноморский флот в 2020 году ждет поступления 16 новых кораблей и судов
"Третий патрульный корабль "Павел Державин" зеленодольцы планируют передать Черноморскому флоту ранее оговоренных контрактом сроков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас корабль находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске. Скоро начнется его наладочный выход в море, сейчас "в активной фазе находятся его швартовые испытания".
В департаменте напомнили, что Зеленодольский завод уже передал флоту два корабля проекта 22160. "Василия Быкова" ВМФ получил 20 декабря 2018 года, а "Дмитрия Рогачева" - 11 июня 2019 года.
Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы Северным проектно-конструкторским бюро. На них впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
Модульные корветы водоизмещением около 2000 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж составляет до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
Модель патрульного корабля проекта 22160
4 апреля 2018, 06:09Новое оружие России
Американские СМИ назвали дизайн новейшего российского корабля гениальнымПатрульные корабли проекта 22160 — патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны. Главная задача кораблей этого проекта — охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных "собратьев" в бою.
56721104
Обсудить 2
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В ПАСЕ решили проверить поправки в российскую Конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Семейство Кардашьян, баскетболист Ламар Одом и музыкант Канье Уэст
Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
В "Яндекс.Картах" появились графики прогулок для москвичей
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Беспорядки в Миннеаполисе
В Миннеаполисе объявили режим ЧС из-за беспорядков
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Судно "Академик Черский" вернулось в немецкий порт Мукран
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Новейшую атомную подлодку "Князь Владимир" передали флоту
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Лента новостейМолния