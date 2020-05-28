ВМФ получит патрульный корабль "Павел Державин" раньше контрактных сроков

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, войдет в состав Военно-морского флота РФ ранее обозначенного контрактом срока, сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что корабль передадут флоту до конца 2020 года.
"Третий патрульный корабль "Павел Державин" зеленодольцы планируют передать Черноморскому флоту ранее оговоренных контрактом сроков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас корабль находится на внешней сдаточной базе в Новороссийске. Скоро начнется его наладочный выход в море, сейчас "в активной фазе находятся его швартовые испытания".
В департаменте напомнили, что Зеленодольский завод уже передал флоту два корабля проекта 22160. "Василия Быкова" ВМФ получил 20 декабря 2018 года, а "Дмитрия Рогачева" - 11 июня 2019 года.
Патрульные корабли проекта 22160 спроектированы Северным проектно-конструкторским бюро. На них впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
Модульные корветы водоизмещением около 2000 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж составляет до 80 человек. На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
4 апреля 2018, 06:09Новое оружие РоссииАмериканские СМИ назвали дизайн новейшего российского корабля гениальнымПатрульные корабли проекта 22160 — патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны. Главная задача кораблей этого проекта — охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных "собратьев" в бою.