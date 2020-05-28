ВМФ получит патрульный корабль "Павел Державин" раньше контрактных сроков

Американские СМИ назвали дизайн новейшего российского корабля гениальным Патрульные корабли проекта 22160 — патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны. Главная задача кораблей этого проекта — охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных "собратьев" в бою.