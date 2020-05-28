Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T20:06
https://ria.ru/20200528/1572142560.html
В Госдуме просят ускорить предоставление информации о выплатах медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040563_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_0bbad3734b23d0db4f06cb0dd74f1708.jpg
РИА Новости

В Госдуме просят ускорить предоставление информации о выплатах медикам

20:06 28.05.2020
147
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитеты Госдумы по охране здоровья и по контролю и регламенту попросили Минздрав ускорить предоставление информации о выплатах медработникам, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Госдума 22 мая поручила комитету по охране здоровья запросить в правительстве информацию о выплатах медикам. Его авторы отметили, что в регионах до сих пор не сложилось "единого понимания о методике расчета и порядке осуществления выплат" медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусом, а также с людьми группы риска. Кабмин должен предоставить ответ в течение двух недель.
"Комитеты Госдумы по охране здоровья и по контролю и Регламенту попросили Минздрав до 1 июня дать ответ на запрос Госдумы о методике расчета и порядке осуществления выплат медикам, чтобы депутаты смогли использовать полученную информацию в ходе рабочих поездок в регионы уже с начала следующей недели", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Вчера, 17:56Ростовская область
Ростовский губернатор пообещал лично проконтролировать выплаты медикам
300020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
ВОЗ присвоила международное название российскому препарату от спаек
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя призвал ЕС отказаться от санкций, мешающих бороться с пандемией
Несогласованный митинг
Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу
Медик карантинного центра
В Приморье медикам не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей
Пошив защитных масок в Минске
В Подмосковье производят около трех миллионов медицинских масок в сутки
Интервью с губернатором Московской области А.Воробьёвым
Воробьев ждет отрицательную динамику по COVID-19 на следующей неделе
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич раскритиковал бездействие Франции и Германии по Украине
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Коми перейдет на первый этап снятия ограничений
Площадь победы и кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде
В Калининградской области продлили запрет на массовые мероприятия
Лондон
Джонсон подтвердил смягчение карантина в Великобритании с июня
Париж
Во Франции снимут запрет на перемещения
Вид на Ереван
Посол поздравил с праздником российских пограничников в Армении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Лента новостейМолния