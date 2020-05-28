В Госдуме просят ускорить предоставление информации о выплатах медикам

Госдума 22 мая поручила комитету по охране здоровья запросить в правительстве информацию о выплатах медикам. Его авторы отметили, что в регионах до сих пор не сложилось "единого понимания о методике расчета и порядке осуществления выплат" медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусом, а также с людьми группы риска. Кабмин должен предоставить ответ в течение двух недель.