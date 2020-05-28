В Госдуме просят ускорить предоставление информации о выплатах медикам

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитеты Госдумы по охране здоровья и по контролю и регламенту попросили Минздрав ускорить предоставление информации о выплатах медработникам, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Госдума 22 мая поручила комитету по охране здоровья запросить в правительстве информацию о выплатах медикам. Его авторы отметили, что в регионах до сих пор не сложилось "единого понимания о методике расчета и порядке осуществления выплат" медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусом, а также с людьми группы риска. Кабмин должен предоставить ответ в течение двух недель.
"Комитеты Госдумы по охране здоровья и по контролю и Регламенту попросили Минздрав до 1 июня дать ответ на запрос Госдумы о методике расчета и порядке осуществления выплат медикам, чтобы депутаты смогли использовать полученную информацию в ходе рабочих поездок в регионы уже с начала следующей недели", - говорится в сообщении.
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