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В Британии умер старейший мужчина на планете
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РИА Новости

В Британии умер старейший мужчина на планете

20:03 28.05.2020 (обновлено: 21:06 28.05.2020)
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© ITV plc 2020Скриншот телепрограммы Good Morning Britain
Скриншот телепрограммы Good Morning Britain
© ITV plc 2020
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Самый старый мужчина Роберт Уэйтон умер в Британии в возрасте 112 лет, сообщила газета Sun.
По информации издания, причиной смерти стал рак.
Уэйтон родился в 1908 году в городе Халл в Англии, последние годы жизни провел в городе Алтон. У него было трое детей, десять внуков и 25 правнуков.
В начале апреля Уэйтона признали старейшим живущим мужчиной на Земле. Этот титул перешел к нему после смерти японца Титэцу Ватанабэ, скончавшегося 23 февраля в возрасте 112 лет и 355 дней.
Старейшим человеком на Земле является жительница Японии Канэ Танака. В январе она отпраздновала 117-й день рождения.
© Фото : Guinness World Records LimitedСамый пожилой мужчина в мире Роберт Уэйтон
Самый пожилой мужчина в мире Роберт Уэйтон
© Фото : Guinness World Records Limited
Самый пожилой мужчина в мире Роберт Уэйтон
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